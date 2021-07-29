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拜登推下一步疫苗接種 要求聯邦雇員、發百元獎勵金

記者張文馨／華盛頓報導
總統拜登29日發表下一步疫苗接種計畫演說前，白宮先公布計畫清單，要求數百萬名聯邦雇員與聯邦承包商需接種疫苗，否則就必須戴上口罩。美聯社
總統拜登29日發表下一步疫苗接種計畫演說前，白宮先公布計畫清單，要求數百萬名聯邦雇員與聯邦承包商需接種疫苗，否則就必須戴上口罩。美聯社

總統拜登29日發表下一步疫苗接種計畫演說前，白宮先公布計畫清單，要求數百萬名聯邦雇員與聯邦承包商需接種疫苗，否則就必須戴上口罩；此外，為提高疫苗接種率，拜登政府宣布擴大有薪假，呼籲州政府與地方政府提供100美元作為接種疫苗獎勵金。

因新冠變種Delta病毒造成確診數回升，美國收緊防疫規定，要求已經完成接種民眾在室內重新戴上口罩，拜登也說正考慮要求聯邦雇員全面接種疫苗。

最新規定指出，針對聯邦雇員和承包商，要強化其防護規範，要求他們需出示接種疫苗證明，未完成接種者工作時均須戴上口罩、謹守防疫距離，每周一次或兩次接受病毒檢測，且限制這些人的公務旅行。據統計，全球的聯邦政府雇員超過400萬人。

此外，拜登下令，要求國防部落實疫苗接種計畫，尤其是在海外服役的美軍部隊。

為鼓勵民眾接種疫苗，白宮宣布擴大有薪假，讓家庭和孩子得以接種疫苗；提供這項帶薪休假的中小企業，將獲得聯邦政府全額補助；到六月底為止，全美有一半勞工享有接種疫苗的有薪假，拜登呼籲更多雇主跟進。

白宮表示，呼籲州政府與地方政府採取更多措施來鼓勵疫苗接種，包括向接種疫苗者提供100美元；新墨西哥州、俄亥俄州與科羅拉多州已經實施，證明有助推廣疫苗。

有關學生重返校園，白宮規畫透過在學區內設立臨時疫苗接種診所，讓學生得以就近方便接種疫苗，避免疫情擴散。

疫苗 拜登 白宮

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