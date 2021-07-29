中痛批美是病毒擴散國、隱瞞國 大搞溯源恐怖主義

中國外交部發言人趙立堅。(Getty Images)

中國與美國 針對新冠病毒溯源問題徹底槓上。美國國務卿布林肯28日在科威特會見世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，討論新冠病毒溯源問題。中國外交部發言人趙立堅 則在29日例行記者會上火力全開，痛批美國是病毒擴散國、病毒隱瞞國，還大搞「溯源恐怖主義」。

根據美國之音報導，美國國務院發言人普萊斯表示，布林肯28日在科威特會見譚德塞，討論新冠病毒溯源等議題。普萊斯在聲明中說，布林肯重申美國支持WHO計畫對新冠病毒起源進行額外研究，包括在中華人民共和國國內，以更加了解目前的疫情 ，防範未來疫情。

趙立堅則在周四下午舉行的例行記者會中指出，一段時間以來，美國到處煽風點火，不斷加大對病毒溯源的政治操弄。他並指控美國在抗疫和溯源上有三宗罪：

一、美國是病毒擴散國。美國醫療技術全球領先，卻讓政治操弄凌駕於疫情防控之上，導致本國約3500萬人感染，超過61萬人失去生命。美國沒有採取有效的出境控制措施，導致多國出現自美國輸入的病例。美國還不顧國際社會反對，在疫情形勢下將成千上萬感染新冠病毒的非法移民加緊遣返回國，直接造成許多拉美國家疫情加劇。

二、美國是病毒隱瞞國。華盛頓大學研究顯示，美國新冠感染和死亡病例可能分別高達6500萬和90萬，遠遠高於官方統計。

趙立堅並質問美國，位於馬里蘭州的美國陸軍傳染病醫學研究所「德特里克堡」疑雲重重，美國為什麼不敢邀請WHO赴美溯源？為什麼不敢開放德特里克堡等生物實驗室？這就是美方所謂透明負責的態度嗎？

三、美國大搞「溯源恐怖主義」。趙立堅稱，從美國上屆政府喊出的第一聲「中國病毒」開始，美國一直在全世界散布病毒汙名化言論，還試圖將中國甚至亞洲國家與新冠病毒起源相捆綁，導致美國和個別西方國家反亞裔情緒高漲，許多亞裔無端遭受歧視、壓迫甚至人身威脅，生活在恐怖與不安之中。

趙立堅指出，美國還將黑手伸向科學界，打壓科學人士的正義聲音，導致許多直言立場的科學家飽受人身攻擊和謾罵威脅。有媒體評論稱，美國上述做法無異於「溯源恐怖主義」。

趙立堅表示，上述三宗罪不過是美國借疫情搞政治操弄的冰山一角。反對政治操弄病毒溯源已是國際社會普遍共識和一致態度。截至目前，已有60國致函WHO秘書長就此表明立場。他強調，新冠病毒需要溯源，但借疫情甩鍋推責、大搞歧視和壓迫的政治病毒更需要溯源，更需要徹底治理。