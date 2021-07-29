三年遭逢兩場催命野火 加州婦心力交瘁無法再應付

迪克西山火是加州今年規模最大的野火，許多家園受到火勢威脅的民眾，彷彿2018年坎普大火(Camp Fire)夢魘再現。美聯社

三年前，加州 婦人史黛西‧霍夫曼(Stacey Hoffman)居住的天堂市(Paradise)在山林野火中幾乎付之一炬，數千棟房舍被燒毀，至少85人喪生。劫後餘生的她搬到切斯特(Chester)，現在又碰到來勢洶洶的迪克西山火 (Dixie Fire) ，上周緊張到晚上不敢入寢。39歲的她接受華盛頓郵報 訪問時說：「我不想再被野火逼著逃命了，我已經心力心力交瘁，無法再應付。」

迪克西山火是加州今年規模最大的野火，許多家園受到火勢威脅的民眾，彷彿2018年坎普大火(Camp Fire)夢魘再現。華盛頓郵報指出，氣候變遷導致美國西部山林大火爆發機率大增，嚴重程度從這些居民的慘痛經驗可見一斑。

2018年從天堂市緊急撤離的災民紛紛表示，對於今年可能再次出現野火，心理早有準備，只要聞到嗆鼻煙味，看到天空變成橘色，就開始擔心可能再次遭受祝融侵襲。

到目前為止，地方政府機關因為迪克西山火而發布的緊急撤離通知仍然不多，但不少民眾已經自行擬妥應變計畫。某些民眾已經提早撤離，避開野火煙霧帶來的空氣污染。但也有民眾決定堅守家園，希望憑藉著大批消防隊員協力救火、阿瑪諾湖 (Lake Almanor)湖水以及好運氣，得以度過難關。

住在蘇珊維爾(Susanville)，以露營車為家的布瑞蘭德(Dan Breland)便說，這次將留下來，不會離開。他說：「我對於撤離與逃命，已經覺得累了。」

布瑞蘭德表示，坎普大火之後出現創傷後壓力症候群(PTSD)，迪克西山火爆發導致病情復發，開始接受心理輔導，也開始吃藥，感覺彷彿被災難緊跟不放。他說，2018年時，野火已經吞噬住家旁邊的大樹，與妻子、16歲兒子及飼養的小狗只有五分鐘時間緊急逃命。

霍夫曼說，2018年坎普大火肆虐期間，曾看到一輛載著學童的校車巴士，駛在道路上卻被火海包圍，兒子曾經詢問：「媽媽，我們大家都會死在這場大火當中，是嗎？」當時才剛因為癌症開刀的霍夫曼，與家人先是逃到溪口(Chico)，後來決定落腳切斯特，展開新生活。

對於未來，霍夫曼充滿不安與恐懼。她說，坎普大火其實「只是個開端」，「只是個警告而已」。