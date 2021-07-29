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中越南海爭端 成華府戰略突破點

國際組／綜合報導
美防長奧斯丁（左）29日造訪河內，受到越南國防部長潘文江（右）歡迎。（歐新社）
美防長奧斯丁（左）29日造訪河內，受到越南國防部長潘文江（右）歡迎。（歐新社）

香港南華早報報導，中國雖然是越南最大的貿易夥伴，但越南也是反對中國對南海主權主張最力的國家之一，這給了華府突破點。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院越南籍資深研究員黎紅協表示：「由於中國日趨強勢，美國和越南愈來愈視彼此為重要夥伴，尤其在南海的防務合作上。美國國防部長奧斯丁的到訪，反映出此1思維。」

原本越南與美國走得沒那麼近，轉捩點出現在2014年，中國在越南視為專屬經濟海域的水域放置鑽油平台，雙方為此對峙超過3個月。

被拜登提名為美國駐越南大使的納珀在參院聽證會上表示，美、越關係可望提升為「戰略夥伴關係」。

澳洲新南威爾斯大學名譽教授、東南亞政治專家塞耶表示，奧斯丁可能會試探越南領導人對提升雙邊關係的意向，了解在應付中方的南海行為上，有哪些是越南的優先事項。

河內人文與社會科學大學前校長范光明則認為，美越雙方可能會討論到軍售或軍備轉移。華府2016年解除了銷售致命性武器給越南的禁令，但沒有任何軍售案，河內還是以俄國武器為主。2017年，時任美國總統的川普訪越，鼓勵河內領導人多買美國飛彈和軍備。

黎紅協表示：「中國並不樂見越南或其他東南亞國家與美國加強防務合作，但區域目前整體走向不利於中國。主要是中國在南海的作為讓許多東南亞國家質疑中國的戰略意圖」。

越南 中國 美國

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