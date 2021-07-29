醫師：哥倫比亞變種病毒B.1.621占佛州染疫案例一成

佛州Hialeah的居民排隊等做新冠檢測。美聯社

最早在哥倫比亞被發現的B.1.621變種病毒 ，如今已在佛羅里達州南部頻頻現身。非營利醫療組織「傑克森健康系統」(Jackson Health System)執行長米高亞(Carlos Migoya)本周稍早接受邁阿密地方電視台WPLG訪問時說，目前染疫案例當中，B.1.621變種病毒約占10%，比例僅次於Delta變種病毒及Gamma變種病毒。

米高亞受訪時說，由於哥倫比亞與邁阿密之間國際旅遊頻繁，估計佛州南部接下來將出現B.1.621變種病毒案例增加。

華盛頓郵報報導，眼看秋季即將到來，美國 某些地區疫苗 施打率仍然偏低，醫學專家現正密切關注B.1.621變種病毒狀況。

有關B.1.621變種病毒的最早樣本紀錄是在今年1月間登錄，最近在英國至少出現16個通報案例。英國衛生官員指出，英國出現的B.1.621變種病毒感染案例，絕大多數都有國際旅遊史。

英格蘭公共衛生署(Public Health England)上周表示，到目前為止並無證據顯示B.1.621變種病毒將讓患者病情嚴重惡化，或將突破疫苗的保護力。不過，英格蘭公共衛生署將B.1.621變種病毒列入調查清單，持續進行實驗室檢測，希望進一步了解這款變種病毒的影響。

歐洲疾病預防管制中心(European Centre for Disease Prevention and Control，ECDC)也將B.1.621變種病毒納入進一步研究的目標之一，並表示目前有關B.1.621變種病毒的統計都屬於初期資料，許多疑點有待釐清。

水牛城大學(University at Buffalo)雅各醫學與生物醫學院(Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences)教授謝里克(John Sellick)指出，截至今年7月17日為止，全美染疫案例當中，B.1.621變種病毒僅占2.1%。他表示，如果這款變種病毒出現選擇優勢(selective advantage)的特點，如同Delta變種病毒一樣，重要性將不可同日而語。

謝里克說，未來兩周或四周期間是重要觀察期，以便進一步確認B.1.621變種病毒是否對疫情帶來威脅，是否導致確診案例激增。

他舉例說，Delta變種病毒在今年6月初時，約占美國染疫案例10%而已，但到了7月中旬比例已經提高到超過80%。

密西根大學(University of Michigan)傳染疾病系教授普瑞提‧馬拉尼(Preeti N. Malani)指出，變種病毒傳迅速，在沒有施打疫苗的民眾之間，尤其明顯。

馬拉尼舉例說，藥廠百健(Biogen)2020年2月舉行年度會議爆發群聚感染，染疫案例出現麻州各地甚至美國其他地點，便可明顯看出變種病毒快速傳播的威力。

她表示，如果許多未打疫苗的民眾聚集在一起，活動結束後各自返家，在短短幾周之內，就會看到非常快速的病毒傳播。