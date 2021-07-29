美軍上校登台灣「莒光園地」軍教節目 全程講中文

美國在台協會台北辦事處（AIT/T）安全合作組組長葛沛迪上校（COL Brady Crosier）29日在台國軍政教節目「莒光園地」中亮相。圖/取自華視「莒光園地」

美國 在台協會台北辦事處（AIT/T）安全合作組組長葛沛迪上校（COL Brady Crosier）29日在中華民國國軍政教節目「莒光園地」中表示，美國和台灣 的「新夥伴關係」是建立在雙方數十年合作歷史上，美國和台灣共享的歷史片刻與價值，是讓雙方關係得以長久的動力。

今年適逢美中共同抗日的「飛虎隊」成立80周年紀念，台國防部邀請美國在台協會台北辦事處（AIT/T）安全合作組組長葛沛迪上校（COL Brady Crosier）在國軍「莒光園地」緬懷飛虎隊事蹟，並向全軍說明區域現勢與台美軍事合作重要性。這是有史以來美軍現役軍官首度在台軍中公開亮相播講。

據了解，葛沛迪本周一完成錄影，而接受邀請與否與播講內容，均經美國國務院 再三考量後核准。節目29日下午透過頻道向全軍播送。

為協力推動2030雙語國家政策，台國軍莒光園地目前採取中英文雙語播報，男女主持人在節目裡中文夾雜英語。國軍下周是「精神戰力周」，將首度採取全英語播報。

但曾任西點軍校中文系系主任的葛沛迪，29日在節目裡是全程以中文發音。

他表示，當我們一同慶祝飛虎隊成立80周年，其實也在見證美國和台灣之間長遠而悠久的安全合作歷史，對我來說，我們雙方人民和人民之間深厚的關係，還有我們共有的民主價值，其實才是美台友誼的真正基礎」。

葛沛迪表示，台美現正進行一項人道援助與災害防救領域上的合作，這項活動從日本311大地震十周年紀念開始，會一直持續到南投921大地震22周年紀念為止，現在活動已進行一大半。

他說，在新冠肺炎肆虐期間，台灣無私捐贈口罩與個人防護用品給美國的慷慨舉動，到今天仍然讓美國人感念不已，而看到AIT能在今年台灣疫情開始加劇時，協助運送美國捐贈的莫德那疫苗來台灣，也讓他感到高興與驕傲。

葛沛迪表示，在執行每一項新計畫與任務時，美國和台灣的新夥伴關係是建立在我們過去幾十年來的合作歷史上，美國和台灣共享的歷史片刻與價值，正是讓我們雙方關係得以長久的動力，在慶祝飛虎隊成軍80周年此時，他也要對美台關係的深度、廣度和其重要性，表達祝賀與致敬。

葛沛迪錄影時依防疫規定戴著口罩發言，瑩幕上的職銜註明為「美國在台協會葛沛迪上校」。按一般台美交往程序準則了解，葛沛迪在台行動與言論均須經美國國務院核准，此舉據信是國務院今年4月發表最新「對台交往準則」（New Guidelines for U.S. Government Interactions with Taiwan Counterparts ）鬆綁台美官式交往的體現之一。