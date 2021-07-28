疑有沙門氏菌 「味可美」召回四款調味料

「味可美」召回疑遭沙門氏菌污染的調味料。美聯社

馬州 巴爾的摩的知名調味料公司「味可美 」(McCormick & Company)因疑似沙門氏菌污染，現召回四款佐料產品，包括McCormick Perfect Pinch義大利調味的兩款、McCormick Culinary義大利調味、Frank's RedHot Buffalo Ranch調味。

「味可美」在聯邦食品暨藥物管理局(FDA )發布召回聲明指，常規測試期間發現部分調味料可能遭沙門氏菌污染，因此主動召回可能受影響的調味產品，這些產品是在6月20日至7月21日期間銷往維州、馬州等全美32個州，目前尚未收到食用後生病的投訴，「味可美」提醒消費者扔掉這些產品，並已通知各超市下架受影響產品。

召回產品包括：

「味可美」召回疑遭沙門氏菌污染的調味料。美聯社

McCormick Perfect Pinch Italian Seasoning調味料，1.31盎司瓶裝，UPC號碼：052100049731，產品編號：901582629，有效期標註：BEST BY MAY 26 24 K、BEST BY MAY 27 24 K、BEST BY JUN 04 24 K、BEST BY JUN 05 24 K。

McCormick Perfect Pinch Italian Seasoning調味料，2.25盎司瓶裝，UPC號碼：052100038254，產品編號：901455463，有效期標註：BEST BY JUN 30 24 H、BEST BY JUL 01 24 H。

McCormick Culinary Italian Seasoning調味料，1.75磅瓶裝，UPC號碼：52100325743，產品編號：932574，有效期標註：BEST BY Jun 12 24 H。

Frank's RedHot Buffalo Ranch Seasoning調味料，153克瓶裝，UPC號碼：066200021047，產品編號：901543520，有效期標註：BB / MA 2022 SEP 06。

其他詳情可見FDA：bit.ly/3l4olWu。