疑有沙門氏菌 「味可美」召回四款調味料

「味可美」召回疑遭沙門氏菌污染的調味料。美聯社

馬州 巴爾的摩的知名調味料公司「味可美 」(McCormick & Company)因疑似沙門氏菌污染,現召回四款佐料產品,包括McCormick Perfect Pinch義大利調味的兩款、McCormick Culinary義大利調味、Frank's RedHot Buffalo Ranch調味。

「味可美」在聯邦食品暨藥物管理局(FDA )發布召回聲明指,常規測試期間發現部分調味料可能遭沙門氏菌污染,因此主動召回可能受影響的調味產品,這些產品是在6月20日至7月21日期間銷往維州、馬州等全美32個州,目前尚未收到食用後生病的投訴,「味可美」提醒消費者扔掉這些產品,並已通知各超市下架受影響產品。

召回產品包括:

McCormick Perfect Pinch Italian Seasoning調味料,1.31盎司瓶裝,UPC號碼:052100049731,產品編號:901582629,有效期標註:BEST BY MAY 26 24 K、BEST BY MAY 27 24 K、BEST BY JUN 04 24 K、BEST BY JUN 05 24 K。

McCormick Perfect Pinch Italian Seasoning調味料,2.25盎司瓶裝,UPC號碼:052100038254,產品編號:901455463,有效期標註:BEST BY JUN 30 24 H、BEST BY JUL 01 24 H。

McCormick Culinary Italian Seasoning調味料,1.75磅瓶裝,UPC號碼:52100325743,產品編號:932574,有效期標註:BEST BY Jun 12 24 H。

Frank's RedHot Buffalo Ranch Seasoning調味料,153克瓶裝,UPC號碼:066200021047,產品編號:901543520,有效期標註:BB / MA 2022 SEP 06。

其他詳情可見FDA:bit.ly/3l4olWu。