紐時：疫情升溫雇主卻解除防疫措施 勞工備感焦慮

變種病毒肆虐導致美國疫情再度升溫，重新回到工作崗位的勞工，此時卻因雇主解除或放寬防疫措施而備感焦慮。圖為沙加緬度縣宇洛縣呼籲已接種疫苗者在公共室內場所也要戴口罩。（美聯社）

變種病毒肆虐導致美國疫情再度升溫，重新回到工作崗位的勞工 ，此時卻因雇主解除或放寬防疫措施而備感焦慮。就連已經施打疫苗的勞工，聽到一個個突破感染(breakthrough infection)、長期新冠症狀(long Covid)案例，對於自身面臨病毒威脅，更顯徬徨無措。擁有百逾萬會員的「聯合食品及商業勞工工會」發表聲明指出，美國疾病管制暨預防中心(CDC)的戴口罩 新建議是不夠的，政府應該宣布全國戴口罩的強制規定。

紐約時報 報導分析，面對疫情發展，雇主因應行動與勞工顧慮考量之間出現落差，不同的勞工工會也有立場之別。某些工會要求雇主推出更多保護勞工的防疫措施，某些工會則質疑雇主要求勞工打疫苗的新規定，雖然立場相左，但傳達訊息卻是一樣的：全面復工的步調，不該操之過急。

「聯合食品及商業勞工工會」(United Food and Commercial Workers Union)會長裴洛恩(Marc Perrone)表示：「我覺得對於回歸正常生活，我們有點過於倉促。」「聯合食品及商業勞工工會」成員包括全美超過百萬名來自超市、肉品包裝等產業的勞工。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)27日宣布有關室內戴口罩的新建議後，裴洛恩發表聲明指出，疾管中心的新指南不夠有效，政府應該頒布要求全國全面戴口罩的強制規定。

疫情期間，亞馬遜(Amazon)為各地倉儲勞工提供現場免費病毒篩檢，並設立各種防疫安排。不過，一名在亞馬遜俄勒岡州倉儲工作的勞工對紐約時報爆料指出，用來保持社交距離的安全隔板已經逐漸汰除。

亞馬遜發言人凱莉‧納特爾(Kelly Nantel)說，某些倉儲由於勞工工作時彼此之間接觸時間較短，因此移除安全隔板，至於員工休息室或其他工作地點的安全隔板，則未更動。她說，從2021年7月30日起，亞馬遜美國地區的病毒篩檢將縮減規模。

運動用品連鎖店REI員工則指出，限制店內人數的防疫規定在今春放寬之後，許多分店人潮越來越多，令員工感到不安。紐約時報報導，其他零售業勞工也有類似抱怨，例如來店人數增加，讓超級市場裡變得難以保持社交距離。

住在加州河濱市(Riverside)的買菜代購服務平台Instacart採買員凱琳‧強生-杜爾西(Karyn Johnson-Dorsey)指出，自從加州在6月中旬放寬戴口罩與室內人數限制之後，如今上超市已經很難與沒戴口罩的其他消費者保持安全距離。

她說，有些民眾全家出動上超市，只為購買一磅牛肉絞肉，小小年齡的孩子們尚未達到施打疫苗的年紀，「什麼東西都到處摸，都沒戴口罩」。