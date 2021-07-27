我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美退賽的體操天后 曾遭前隊醫性侵 和憂鬱症搏鬥

世界OnAir／冰島長大的中國女生 說說你不知道的冰島事

大缺工…雇主加薪搶人力 「15元最低時薪」或成新常態

記者張聲肇／綜合報導
雇主為了找人手，紛提高薪資，15元最低時薪可能成新常規，比聯邦2009年最低工資7.25元的多一倍以上。圖為加州一家公司面試求職者。(Getty Images)
雇主為了找人手，紛提高薪資，15元最低時薪可能成新常規，比聯邦2009年最低工資7.25元的多一倍以上。圖為加州一家公司面試求職者。(Getty Images)

「本店招工，時薪15元」的牌子，在郊區商店、餐廳隨處可見，雇主為了找人手，紛紛提高薪資，15元最低時薪可能成新常規，比聯邦2009年最低工資7.25元的多一倍以上。

美國從新冠疫情封閉期結束，經濟重啟以來，消費者「報復性」湧至各商場、餐廳，業者為滿足客戶需求，紛紛緊急招聘員工，而在失業率雖高，失業人口卻不願就業下，招人最快的辦法莫如提高薪資，不能再死守2009年以來紋絲不動的聯邦最低薪資標準。

多年來，特別是2020年總統競選期間，勞工團體與「進步派」政治人物不斷鼓吹15元時薪，取代7.25元的最低時薪；如今，不待立法通過，商家為了營業，就主動把時薪提高到15元。

明尼蘇達大學經濟學者索雋諾(Aaron Sojourner)認為這絕非「巧合」，而是社會活動家和勞工喊了十年，也不斷累積談判實力的結果。

儘管如此，時薪不到15元的勞工仍數以百萬計，國會預算處預估，2025年前，時薪不足15元的勞工人數，將達1700萬人。

官方認知顯然和民間實情有落差，聘雇公司ZipRecruiter勞工經濟學者茱莉亞‧波拉克(Julia Pollack)說，在她公司網站刊登的求才廣告，時薪15元的職位比2019年多出一倍，提供退休金儲蓄401(k)、彈性工時、簽約獎金等福利的商家，也越來越多。

這波漲薪潮的受益人之一是22歲的梅姬‧希梅爾(Maggie Himmel)；她去年秋天開始在密爾瓦基「夢之花」花店工作時，時薪12.5元；今年1月，老闆把她的時薪提高為15元；她終於不用和姊妹同租公寓，可以「獨立」而居了。

「可以搬出去，是我的一大人生目標。我好高興」，她說。

她的老闆戴姆(Steven Dyme)則說，這樣的時薪讓他更能在經濟重開、婚事驟增之際，雇到足夠人手；開了四家店的戴姆說，他現在雇了80名全職和兼職員工。

短工網站Snagajjob的執行長史蒂文生(Mathieu Stevenson)說，某些餐廳甚至給員工退休福利，有點讓藍領工作白領化的味道，「各方辯論15元最低工資的問題，基本上已透過市場力量解決了」。

雇主為了找人手，紛提高薪資，15元最低時薪可能成新常規，比聯邦2009年最低工資...
雇主為了找人手，紛提高薪資，15元最低時薪可能成新常規，比聯邦2009年最低工資7.25元的多一倍以上。圖為加州一家公司面試求職者。(Getty Images)

勞工 退休金 福利

上一則

「美不要求盟友選邊站」奧斯丁：對解放軍危機強化溝通

延伸閱讀

有工無人做

有工無人做
詐騙數十億 馬多夫最後「工作」：時薪24分

詐騙數十億 馬多夫最後「工作」：時薪24分
舊金山租房 須同時兼4份最低時薪工作

舊金山租房 須同時兼4份最低時薪工作
舊金山租房 得同時幹4份最低時薪工作

舊金山租房 得同時幹4份最低時薪工作

熱門新聞

在藥劑中添加被污染類固醇導致2012年腦膜炎爆發案中，原被判刑八年的藥劑師陳格倫改判10年半。(美聯社)

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

2021-07-21 20:42
華盛頓州溫哥華市一對夫婦幾個月前因為屋頂漏水通知房東，房東聯絡屋頂維修包商前往查看。夫妻在谷歌評價欄留下一顆星，卻因此挨告且被求償11萬2000元。圖為裝修示意圖。(Pexels)

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

2021-07-23 10:14
東奧女子花式輕劍項目25日舉行，醫科學生Lee Kiefer擊敗俄羅斯對手，為國美國奪得東奧第三面金牌，這也是美國在奧運賽史上唯一的第三面金牌。(Getty Images)

亞裔醫科生擊敗俄衛冕冠軍 奪女子鈍劍美國首金

2021-07-25 22:49
美國副國務卿薛曼已於今晚抵達天津。（美聯社）

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

2021-07-25 11:36
圖為洛杉磯一處疫苗接種站。(美聯社)

紐時：確診案例一路走高 已接種疫苗民眾越看越氣

2021-07-27 10:46
彭博資訊報導，那些尚未接種疫苗的美國人，找了一連串奇怪的藉口來解釋他們何以猶豫不決。美聯社

不孕、改變DNA、產生磁力...美國人不打疫苗的理由

2021-07-22 12:05

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本10金重回榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本10金重回榜首 美中緊追
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪

夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪
CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束