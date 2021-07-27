世界OnAir／冰島長大的中國女生 說說你不知道的冰島事

冰島的夏季，色彩十分繽紛。田妤婕提供

提到冰島 ，許多人的腦中可能立刻浮現出冰河、極光、黑沙灘等大山大水的自然景觀。而日前一項針對冰島施行「周休 三日」的實驗，發現不僅工作效率沒下降、反而可以提高；報導中所敘述的，或許又讓人對冰島的生活增加幾分憧憬，但事實上真的是如此嗎？來聽聽一位在地的華裔冰島女生怎麼說。

在新疆出生、10歲隨母親來到冰島的田妤婕表示，疫情 改變了很多事，但在冰島生活了18年的她說，「這無聊是從小時候到大都沒改變的」。田妤婕以當地夜店為例，通常白天時是餐廳、晚上是酒吧，半夜以後才搖身變為夜店；而最尷尬的是，到了夜店不是碰到小學同學、就是熟人，頓時一點歡樂Fu都沒了。

田妤婕10歲來到冰島，至今已在當地生活18年。田妤婕提供

至於實施周休三日的報導，田妤婕求證過後說，應該是個「謠言、非常沒有譜的事」。田妤婕說，冰島財政局有關平均工時的報告是，每天減少9分鐘、每月減少3小時，目前一周的工時還是超過40小時；對工作起來不要命的冰島人來說，是否實施周休三日，對他們應毫無影響。

疫情緩和後，去冰島旅遊的美國觀光客變多了，田妤婕對計畫成行的民眾建議，最好選擇夏天前往。她表示，冰島夏季非常美，覆蓋著綠色青苔、各種野花、紅色礦石與黑色火山灰的高山，色彩十分繽紛；此外，相對於冬天的白晝僅5、6小時，夏天可長達20小時，「簡直是賺到了」。

冰島自然景觀豐富，吸引許多人前往觀光。田妤婕提供

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到從事旅遊業的田妤婕，聊一聊大家所好奇的冰島二三事。四面環海的冰島，是否有許多海鮮可吃？冰島最美味的食物是甚麼？田妤婕的回答，可能會跌破大家的眼鏡。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。