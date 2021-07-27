去年遠距上班比進辦公室工時更長 亞裔遙遙領先

美國出現新冠疫情之後，各地頒布居家避疫規定，讓民眾的時間使用與分配大受影響。(Getty Images)

美國 出現新冠疫情 之後，各地頒布居家避疫規定，讓民眾的時間使用與分配，大受影響。紐約時報報導，最新出爐的「美國人時間使用調查」(American Time Use Survey)報告顯示，在各個族裔的勞工 當中，唯有亞裔勞工2020年在家遠距上班的每日工作時間，遠遠超過進辦公室上班的工時。對於許多美國人來說，疫情期間失去與他人接觸互動的機會，讓2020年變成異常孤獨的一年，不只是住在養老院的老年人，住在小型公寓裡的年輕人也一樣。

在這項調查統計中，研究人員是以美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據以及2019年5月至12月、2020年5月至12月間的每日工作時間做為比較。整體而言，2020年疫情期間仍然前往工作地點上班的美國勞工，每日上班時間比2019年同期縮水約1小時39分鐘，疫情期間改為在家上班的美國勞工，每日上班時間則比2019年同期增加1小時38分鐘。

若以族裔區分，疫情期間改為在家遠距上班的亞裔勞工，每日工作時間比2019年同期增加4小時21分，遠距上班的白人勞工每日工時增加1小時36分，非洲裔勞工增加1小時1分，西語裔勞工增加1小時14分。

疫情期間仍然維持在原本工作崗位上班的亞裔勞工，每日工作時間則減少3小時28分鐘，白人勞工減少1小時32分，非洲裔勞工減少34分鐘，西語裔勞工減使少1小時36分。在所有族裔當中，只有亞裔勞工疫情期間遠距上班每日工作時間，超過仍在工作崗位上班的工時。

統計顯示，亞裔勞工與白人勞工在疫情期間比其他族裔勞工擁有更多在家遠距上班的機會，西語裔勞工則是最可能失業的族群。非洲裔勞工所從事的工作，最可能必須在疫情期間繼續留守工作崗位。

調查結果指出，美國民眾在去年的疫情期間，每天與除了家人之外的其他人士接觸與互動的時間，較2019年同期整整縮水大約1小時30分鐘。

這個狀況在獨居者身上特別明顯，統計顯示，獨居美國人疫情期間平均每天長達20小時在睡覺或獨處，其中以老年人最多。15歲至19歲之間的青少年，疫情期間每天約有6小時是在獨處狀態，比2019年同期增加大約4小時30分鐘。