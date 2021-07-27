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紐時：確診案例一路走高 已接種疫苗民眾越看越氣

記者顏伶如／綜合報導
圖為洛杉磯一處疫苗接種站。(美聯社)
圖為洛杉磯一處疫苗接種站。(美聯社)

新冠病毒確診案例在全美各地持續增加的同時，一股民怨正在已接種疫苗的民眾之間迅速擴散。紐約時報報導，眼看新學期即將開學，各行各業重啟營業，變種病毒肆虐恐導致另一波嚴重疫情，彷彿山雨欲來。「這就好像早晨的太陽已升起，但大家卻吵個不停」，住在路易西安納州巴頓魯治(Baton Rouge)的66歲退休公務員泰勒(Jim Taylor)形容，「病毒就在這邊，奪人性命，我們擁有獲得證實的辦法可以對付，可是我們卻不去做。這讓人真的很生氣」。

憤憤不平的輿情帶動下，趨於嚴格的防疫措施支持度隨之水漲船高。科學家、企業主管及政府官員紛紛呼籲，聯邦政府或地方政府甚至雇主應該頒布要求強迫施打疫苗的規定。但有專家提出警告，強制手段恐將適得其反。

住在俄勒岡州波特蘭郊區的39歲老師羅勃森(Doug Robertson)說，現在疫情發展讓人越看越生氣，三個孩子年齡都太小，還不能打疫苗。他說：「有了疫苗，就好像隧道另一頭出現曙光，偏偏有些人就是選擇不走過去。這些人害得選擇打疫苗的我以及我的家人，生活更加黑暗。」

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)26日宣布，公立學校開學前所有市府員工及教師、警消都應打疫苗。相隔數小時後，加州官員跟進宣布州政府員工及醫護人員必須全面接種疫苗。從舊金山到德州奧斯汀(Austin)，越來越多社區建議已接種疫苗的民眾出入室內環計的公共場合，應該恢復戴口罩，避免Delta變種病毒傳染，洛杉磯(Los Angeles)及密蘇里州聖路易(St. Louis)所在地的郡政府則都宣布室內戴口罩命令。

猶他大學醫院(University of Utah Hospital)46歲護士艾咪‧麥克林(Aimee McLean)說，雖然已經完成接種疫苗，仍不免擔心被病患傳染病毒，然後把病毒帶回家傳染給患有肺部慢性疾病的父親。她說，醫療保險公司應該以是否接種疫苗對消費者的醫藥費用採取不同收費標準，不打疫苗的人就應該自行承擔後果。

紐約時報分析，對於沒有打疫苗的民眾，社會大眾會給予多少同理心繼續包容，令人疑慮。加州聖塔莫妮卡(Santa Monica)書店經理霍克特(Lia Hockett)便說：「如果你決定不打疫苗，現在卻生病了，就是自作自受。」

報導指出，雖然全面打疫苗等嚴格防疫措施如今支持度越來越高，但某些專家警告，祭出懲罰手段與社會排斥(social ostracism)反而可能導致反效果，讓打疫苗與沒打疫苗族群之間中斷對話，失去聯絡管道。

馬里蘭大學公共衛生學院(University of Maryland School of Public Health)健康政策管理教授湯瑪斯(Stephen Thomas)表示：「可能導致坦誠對話中斷、勸說機會減少的任何措施，都不是好事。」他說，許多民眾目前就是處於自己的資訊生態環境當中，與外界隔絕。

住在紐約皇后區(Queens)的62歲居家看護朵瑞特‧丹頓(Dorrett Denton)便是在柔性勸說之下，突破排斥心態而接種疫苗。

她說，之前雇主多次鼓勵打疫苗，自己都不為所動，最後聽到醫師勸說才改變心意，今年2月終於打了疫苗。她說，醫師說道：「妳從1999年就來找我看病。我幫妳做過幾次手術，妳有幾次把生命交在我的手中？妳願意把生命託付給我，對吧？」丹頓說，聽到醫師一席話之後，決定採納建議。

疫苗 紐約時報 加州

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