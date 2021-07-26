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美中天津會談落幕 凸顯雙方歧見仍深

編譯林奕榮／綜合外電
美中天津會談落幕，但雙方的會後發言凸顯兩國對一系列問題仍有歧見。 路透
美中天津會談落幕，但雙方的會後發言凸顯兩國對一系列問題仍有歧見。 路透

美國中國高層外交官員在天津會談落幕後的發言，凸顯雙方歧見仍深，也顯示全球前兩大經濟體對於如何改善雙方日益緊張的關係，尚未找到明確出路。

中國外交部副部長謝鋒26日在會談中向美國副國務卿薛曼表示，「中美關係目前陷入僵局，面臨嚴重困難。」新華社報導，謝鋒在會談中向美方提出兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，另一份則是中方關切的重點個案清單。

拜登政府高階官員在會談後表示，薛曼此行包括與中國外長王毅會談，旨在為兩國關係發展之路設置護欄，而非就具體問題進行談判。美國國務院聲明表示：「常務副國務卿強調，美國樂見兩國之間的競爭，且美國打算繼續增強競爭力，但不尋求發生衝突。」

華府和北京在這些會議上面臨的挑戰，是必須展示有能力處理分歧、又不讓國內覺得自己做出讓步。不過，川普時代爆發的貿易戰，以及雙方在新疆、台灣和香港議題的歧見，仍讓許多中國政府人士耿耿於懷。

南京大學國際關係學教授朱鋒表示，謝鋒的言論顯示天津會談「確實非常艱難」，有如阿拉斯加會談的翻版，「謝鋒的言論還意在讓中國民眾相信，面對美方更大的壓力，政府不會屈服」。

天津會談可能是美國總統拜登和中國國家主席習近平會晤的第一步，其中一個可能的時機，是10月的20國集團（G-20）峰會。習近平7月初暗示，中國政府在世界舞台上的舉止會更加自信。他在中共建黨100周年紀念活動上表示，人民「絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們」。

謝鋒也在與薛曼會談時，抨擊美國國務卿布林肯。布林肯3月說，中國是美國本世紀的「最大地緣政治考驗」。中方所提清單中，要求撤銷對中國官員和政府部門的制裁，包括撤銷從加拿大引渡華為首席財務官孟晚舟，這一直是雙方的一個重大分歧。

薛曼訪問天津前，拜登政府採取了一系列行動，但這些行動被北京當局認為跨過了干涉中國內部事務的紅線；北京當局提出抗議，並宣布對包括美國前商務部長羅斯在內的美國人員實施新的制裁。美國官員表示，薛曼在會談中對北京的香港、新疆政策表示關切，並敦促中國停止對美國盟友的經濟脅迫。

薛曼此行是美國在亞洲廣泛外交努力的一環；拜登正試圖從阿富汗撤軍，並改善華府近年來受到「磨損」的外交關係，以應對中國崛起帶來的挑戰。布林肯預定本周訪問印度，國防部長奧斯汀則將出訪新加坡、越南和菲律賓。

美國及其眾多盟友本月正式將微軟Exchange受到的網路攻擊，歸咎於與中國政府有關聯的駭客，指責中國政府主導一系列「惡意網路活動」。美國還指控四名與國安部有關的中國公民發動入侵許多公司、大學和政府機構電腦系統的行動。

中國和美國在新冠病毒問題上也出現矛盾。白宮上周宣稱，中國「阻撓」世界衛生組織（WHO）調查新冠病毒起源；中國官員則反駁，武漢病毒實驗室洩漏的假設沒有證據支持，沒必要再投入精力和資源。

儘管如此，薛曼與中國外交官員的會談，仍為兩國化解分歧提供契機。朱鋒表示：「這次會談不會有任何實質性突破，只希望雙方能夠在閉門會談時，設法引導會談朝穩定雙邊關係的方向走。」

中國 美國 薛曼

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