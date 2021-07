國務院放行 美軍將現身台「莒光園地」節目紀念飛虎隊

美國在台協會台北辦事處(AIT/T)安全合作組組長葛沛迪上校(左,COL Brady Crosier)。圖/取自AIT臉書網頁

今年適逢中美共同抗日的「飛虎隊」成立80周年紀念,台國防部將邀請美方現役軍官登上「莒光園地」節目鏡頭,藉由飛虎隊事蹟,向全軍說明區域現勢與台美軍事合作重要性。若一切順利,這將是美軍有史以來首度登上台國軍政教節目「亮相」,台美除過往緊密的軍事合作外,在形式上預料也將日趨公開。

國防部計畫邀請在「莒光園地」亮相的美軍軍官,是美國 在台協會台北辦事處(AIT /T)安全合作組組長葛沛迪上校(COL Brady Crosier),按一般台美交往程序準則了解,葛沛迪在台行動與言論均須經美國國務院 核准,此舉據信是國務院今年4月發表最新「對台交往準則」(New Guidelines for U.S. Government Interactions with Taiwan Counterparts )鬆綁台美官式交往的體現之一。

今年適逢台美共同抗日的「飛虎隊」成立80周年紀念,空軍原訂在8月中旬在花蓮舉行慶祝活動及文物史料陳展,並發函邀請美國在台協會官員與飛虎隊後代來台與會。但因新冠肺炎疫情管制影響,空軍改採備案,辦理飛虎歷史文物展覽以及文宣特刊方式,國防部則製作紀念專輯,於周四(29日)「莒光園地」首播。專輯計畫邀請葛沛迪代表美方追懷飛虎隊事蹟,同時說明美方對印太區域情勢的解構與台美軍事合作重要性。

美軍在台軍事合作向來諱莫如深,尤其AIT/T由現退役軍官組成安全合作組的前身「技術組」,在台活動均屬機敏,但近一年來安合組人員不但陪同美方官員參訪部隊、參與官式活動,甚至出面主持在台美軍陣亡將士紀念活動,並由AIT社群公開影像。2019年8月AIT「安全合作月」間,AIT甚至公布葛沛迪與時任陸軍司令、現任參謀總長陳寶餘的合影,當時陳寶餘率部穿著軍裝參訪AIT新館,由葛沛迪出面接待。

據了解,過去因應台美軍事合作皆列機敏事務,從未有美軍出現在國軍公開宣教場合,葛沛迪此次若在「莒光園地」亮相,將是台美軍事合作形式上的首例。葛沛迪曾任西點軍校中文系主任,在北京完成兩年研究所學業,能操一口流利中文,他曾在2011年間率領西點軍校學生造訪南部隘寮國小,教授小朋友英文課程,不但是「中國通」,也是「台灣通」。

在台歷任駐美軍事代表團武官經營維繫下,葛沛迪與安合組人員長期與國軍保持緊密聯繫,對台灣長期友好,晉任上校後派任AIT/T擔任安全合作組長,擔任兩國軍事安全合作樞紐職務。

美國總統拜登上台後,美國國務院頒行最新版的「對台交往準則」,鼓勵美台政府間的交往接觸,廢除限制,將鬆綁原則「成文化」,允許美方官員出席包括台在美雙橡園的活動,以「鼓勵」方式促進台美官方互動,藉此反映雙邊深化的非官方關係。在川普執政後期,已有國務院官員主動公布與台方官員在國務院內會晤的訊息,也有部分非台灣邦交國的駐美大使與台灣在當地代表互訪,葛沛迪上校若在「莒光園地」亮相宣講,會是台美軍事合作交往的新模式。