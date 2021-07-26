全美57個醫護及醫療團體 籲醫院員工應強制打疫苗

包括數百萬名醫師、護士、藥劑師的職業團體以及醫療組織26日發表聯合聲明，呼籲全美醫療機構工作人員應該強制規定接種新冠疫苗。圖為今年1月紐約的醫護接受輝瑞第二劑注射。(美聯社)

包括數百萬名醫師、護士、藥劑師的職業團體以及醫療組織26日發表聯合聲明，呼籲全美醫療機構工作人員應該強制規定接種新冠疫苗 。聲明中說，醫院員工全面打疫苗攸關全國健康與安全。

美國 規模最大的醫師組織「美國醫學會」(American Medical Association)、「美國護士協會」（American Nurses Association）以及另外57個醫護或醫療組織，26日在聯合聲明中表示，所有醫療院所以及長期照護(long-term care)機構都應該要求所有員工全面接種新冠疫苗。

聲明中指出：「全美勞工、家庭、社區以及整個國家的健康與安全都靠打疫苗。」

華盛頓郵報分析，參與連署的不少團體是第一次公開支持醫護人員全面打疫苗，反映出美國疫苗施打率未能獲得提升，變種病毒卻持續迅速傳染，讓醫界與公共衛生專家面對疫情升溫，已逐漸趨於態度強硬。

包括阿拉巴馬州、佛羅里達州、密蘇里州等在內的醫療機構高層主管，近來都懇求尚未接種疫苗的民眾應該趕快打疫苗，避免染疫住院甚至死亡。

儘管醫護人員享有疫苗施打的優先順序，早在2020年12月就能接種疫苗，但目前為止，仍有許多醫療系統工作人員並未施打。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)統計及非營利養老院 及老年長照組織倡議團體LeadingAge數據分析顯示，截至7月11日為止，養老院全體員工當中，逾38%尚未完成接種疫苗(fully vaccinated)，但養老院員工所照料的對象卻是染疫高風險群。

健康醫療資訊網站WebMD與Medscape醫療新聞網站分析報告則指出，需要與病患接觸或互動的醫院員工當中，約有25%在今年5月底之際，都沒有打疫苗。

「美國醫學會」主席、婦產科醫師瑞秋‧維朗努瓦(Rachel Villanueva)指出：「我們覺得參與連署是很重要的。」她表示，最近一波出現的染疫確診案例，可能讓高比例的第一線醫護人員受到衝擊，其中許多人員是非洲裔出身，少數族裔社區到目前為止的疫苗接種率，也落後於白人社區。

她說：「我們希望持續破除迷思，教育民眾，提升民眾對疫苗的信心，並且讓我們社區的疫苗接種率得以提高。」