我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅奇警告：北京打擊在美中概股 是冷戰初期階段

BioNTech：輝瑞疫苗免疫力可避免重症 毋需第3針

夢想生計畫被裁定違法 衝擊數萬名年輕移民

編譯郭宣含／綜合25日電
德州聯邦法官哈南上周裁決「童年抵美暫緩遣返」計畫違法，此裁定將衝擊數萬名尚未加入此計畫的年輕移民申請者。圖為支持夢想生權益的群眾在德州首府奧斯汀示威。(美聯社)
德州聯邦法官哈南上周裁決「童年抵美暫緩遣返」計畫違法，此裁定將衝擊數萬名尚未加入此計畫的年輕移民申請者。圖為支持夢想生權益的群眾在德州首府奧斯汀示威。(美聯社)

德州聯邦法官哈南(Andrew Hanen)上周裁決，「童年抵美暫緩遣返」計畫(DACA，即夢想生計畫)違法，國內數萬名尚未加入DACA的年輕移民申請者頓時面臨未知命運。

該裁決禁止政府批准更多新申請，但不會影響目前逾60萬名夢想生申請者的身分，他們可續用夢想生計畫並更新其福利；這項裁決由德州和其他八州共同提出，他們主張前總統歐巴馬無權制定夢想生計畫，因為此行動屬於國會權力。

自從歐巴馬2012年以行政命令制定夢想生計畫後，該計畫的法律訴訟便不曾停過，哈南的裁決是該計畫面臨的最新轉折；移民和維權人士表示會再上訴此裁決。

前總統川普也曾表示有意終結夢想生計畫，但聯邦最高法院去年裁定，由於川普未妥善喊停計畫，因此該計畫起死回生，允許移民提出新申請。

美國公民及移民服務局(USCIS)在聲明中表示，該局將遵守法律命令，繼續執行現有的DACA內容。

移民法官表示，法院這項新裁決使夢想生計畫再度充滿不確定性，也使年輕移民面臨同樣危險情境。

19歲移民阿法羅(Samuel Alfaro)今年年初申請加入夢想生計畫，在他等待數月，離他預約時間僅剩數小時之際，他收到USCIS通知他預約遭取消的簡訊。

阿法羅11日表示：「我本以為是詐騙。」他還去USCIS官網查詢，每數小時更新檢查一次，最後他收到一封電郵證實簡訊內容。

梅耶斯(Max Meyers)律師和「密西西比正義中心」(Mississippi Center for Justice)上周代表40名年輕移民，準備提交夢想生計畫紙本文件，其中多數人為首次申請者；但現在梅耶斯必須停下此計畫。

「這真的把每個人都推進不確定中。」梅耶斯表示：「法官並未把他們當人看，滿足他們上學、工作的基本需求，反而覺得擊潰這項計畫更重要。」

雖然目前夢想生計畫中止，但維權組織「大夢想內華達」(Dream Big Nevada)執行長席爾瓦(Astrid Silva)表示，維權人士仍鼓勵符合資格者對申請保持希望。

現在阿法羅除了等待，不知如何是好，他試圖保持樂觀，但他表示：「再一次的等待，令人倍感壓力。」

夢想生 移民 德州

上一則

自駕車禍頻傳 更便利或更危險？

延伸閱讀

民主黨州擴大健保 惠及無證成年移民 伊州率先實施

民主黨州擴大健保 惠及無證成年移民 伊州率先實施
移民信箱／60天內提交H-1B轉換申請 將被視為仍有身分

移民信箱／60天內提交H-1B轉換申請 將被視為仍有身分
移民信箱／被指作假證驅逐出境 無法以身殘為由返美

移民信箱／被指作假證驅逐出境 無法以身殘為由返美
移民信箱／境內改領館面談 需1年

移民信箱／境內改領館面談 需1年

熱門新聞

在藥劑中添加被污染類固醇導致2012年腦膜炎爆發案中，原被判刑八年的藥劑師陳格倫改判10年半。(美聯社)

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

2021-07-21 20:42
美國總統拜登。(美聯社)

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

2021-07-19 14:17
華盛頓州溫哥華市一對夫婦幾個月前因為屋頂漏水通知房東，房東聯絡屋頂維修包商前往查看。夫妻在谷歌評價欄留下一顆星，卻因此挨告且被求償11萬2000元。圖為裝修示意圖。(Pexels)

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

2021-07-23 10:14
新冠疫情與地緣政治憂慮，拖累道瓊工業指數盤中暴跌逾900點。美聯社

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

2021-07-19 11:08
前公衛署長亞當斯19日批評拜登政府CDC過早解除強禁戴口罩的禁令，造成目前兩難情況。(美聯社)

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

2021-07-18 22:19
在全球最大請願網站Change.org上，希望美國政府發放2000美元紓困金的連署人數已突破300萬大關。(美聯社)

每月紓困2000元 逾300萬人網路連署

2021-07-19 13:36

超人氣

更多 >
疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國6金領跑 美國排第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國6金領跑 美國排第三
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
前員工爆吳亦凡上廁所要「包場」 網諷：牙籤怕人看？

前員工爆吳亦凡上廁所要「包場」 網諷：牙籤怕人看？
周末來讀巴菲特：投資愈早開始愈好 靠自己更好

周末來讀巴菲特：投資愈早開始愈好 靠自己更好