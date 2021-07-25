夢想生計畫被裁定違法 衝擊數萬名年輕移民

德州聯邦法官哈南上周裁決「童年抵美暫緩遣返」計畫違法，此裁定將衝擊數萬名尚未加入此計畫的年輕移民申請者。圖為支持夢想生權益的群眾在德州首府奧斯汀示威。(美聯社)

德州 聯邦法官哈南(Andrew Hanen)上周裁決，「童年抵美暫緩遣返」計畫(DACA，即夢想生 計畫)違法，國內數萬名尚未加入DACA的年輕移民 申請者頓時面臨未知命運。

該裁決禁止政府批准更多新申請，但不會影響目前逾60萬名夢想生申請者的身分，他們可續用夢想生計畫並更新其福利；這項裁決由德州和其他八州共同提出，他們主張前總統歐巴馬無權制定夢想生計畫，因為此行動屬於國會權力。

自從歐巴馬2012年以行政命令制定夢想生計畫後，該計畫的法律訴訟便不曾停過，哈南的裁決是該計畫面臨的最新轉折；移民和維權人士表示會再上訴此裁決。

前總統川普也曾表示有意終結夢想生計畫，但聯邦最高法院去年裁定，由於川普未妥善喊停計畫，因此該計畫起死回生，允許移民提出新申請。

美國公民及移民服務局(USCIS)在聲明中表示，該局將遵守法律命令，繼續執行現有的DACA內容。

移民法官表示，法院這項新裁決使夢想生計畫再度充滿不確定性，也使年輕移民面臨同樣危險情境。

19歲移民阿法羅(Samuel Alfaro)今年年初申請加入夢想生計畫，在他等待數月，離他預約時間僅剩數小時之際，他收到USCIS通知他預約遭取消的簡訊。

阿法羅11日表示：「我本以為是詐騙。」他還去USCIS官網查詢，每數小時更新檢查一次，最後他收到一封電郵證實簡訊內容。

梅耶斯(Max Meyers)律師和「密西西比正義中心」(Mississippi Center for Justice)上周代表40名年輕移民，準備提交夢想生計畫紙本文件，其中多數人為首次申請者；但現在梅耶斯必須停下此計畫。

「這真的把每個人都推進不確定中。」梅耶斯表示：「法官並未把他們當人看，滿足他們上學、工作的基本需求，反而覺得擊潰這項計畫更重要。」

雖然目前夢想生計畫中止，但維權組織「大夢想內華達」(Dream Big Nevada)執行長席爾瓦(Astrid Silva)表示，維權人士仍鼓勵符合資格者對申請保持希望。

現在阿法羅除了等待，不知如何是好，他試圖保持樂觀，但他表示：「再一次的等待，令人倍感壓力。」