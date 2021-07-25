美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美國副國務卿雪蔓已於今晚抵達天津。（美聯社）

美國 副國務卿雪蔓26日將與中國 官員會談，相較於中國外長王毅 強硬放話，中國學者調性明顯趨軟。他們認為，這項會談對中美避免誤判有幫助，至於會談前的「雜音」則反映兩國關係客觀狀態。

雪蔓（Wendy Sherman）已於今晚抵達天津，預定明天會見中國國務委員兼外交部長王毅，並與主管中美關係的中國外交部副部長謝鋒舉行會談。

針對這項會談，王毅日前態度強硬地聲稱，美國「自以為高人一等」，但中國「更不會接受任何國家自詡高人一等」。如果美國到今天「還沒有學會如何以平等的態度同其他國家相處，那麼我們有責任和國際社會一道，好好給美國補上這一課」。

相較於王毅的強硬，澎湃新聞報導，中國社科院美國研究所長倪峰表示，這項會談是中美兩國「恢復正常交往進程的一部分」，隨著會談的舉行及兩國外交官之間溝通的恢復，對中美兩國間避免誤判，管理分歧，溝通意圖，增信釋疑都是有幫助的。

倪峰指出，至於會談前的「雜音」，實質上是反映著兩國關係的「客觀狀態」。

北京清華大學戰略與安全研究中心研究員、國關系教授達巍指出，安克拉治會晤是拜登（Joe Biden）政府對中政策評估的一部分，希望直接了解中方對當前中美關係一些問題的看法。

達巍表示，這次天津會談，雖然美方尚未正式宣布結束對中政策評估，但從時間上看，拜登政府的對中政策評估「已經或接近」完成狀態，美方也釋放出與中國有更多接觸的聲音，要管控與中國的競爭。在這樣的背景下，天津會談本身就是美方計劃與中方接觸的具體表現。

至於天津會談內容，倪峰認為，雪蔓作為一名資深外交官，意味著中美將涉及更多細節與專業層面的問題。例如兩國外交部門間的日常交往機制、近日需要解決的具體事項、雙方大使互派等，都會成為可能的會談話題。

達巍則認為，如果天津會談順利，雙方會以此為基礎，逐漸向上提高溝通層級。如果美方能如他們所說，希望與中方更多接觸防止衝突，從這次會談到今年底，中美關係上能看到的最明顯變化，將是兩國各方面和各層次的接觸增多，兩國間的對話交流機制也存在恢復或新建的可能。

根據報導，受訪的中國專家一致認為，天津會談較大可能不會直接涉及領導人甚至元首級會面的具體內容，卻會為兩國接下來更高層級互動進行鋪墊。例如國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中方同級官員間的對話。

至於近來美中之間發動的制裁與反制措施，達巍認為，這都反映了未來一段時間內，中美關係整體態勢與大格局不會產生變化。