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美副國務卿訪中 將表達不願競爭變衝突

編譯李京倫、記者羅印冲／綜合報導
美國副國務卿薛曼將於26日與中國外交部副部長謝鋒會談，並會見中國國務委員兼外長王毅。（路透）
美國副國務卿薛曼將於26日與中國外交部副部長謝鋒會談，並會見中國國務委員兼外長王毅。（路透）

美國副國務卿薛曼25日抵達天津，26日與中國外交部副部長謝鋒會談，並會見中國國務委員兼外長王毅。這是華府與北京時隔數月第一場高層級面對面接觸。美國官員24日表示，薛曼將在會談時告訴中方，華府樂見競爭但講求公平，而且美中需要防護措施，確保彼此的競爭關係不會轉變成衝突。

路透報導，美方高級官員在會前告訴記者，美中兩大經濟強權需要可靠的方法管控競爭，薛曼「將強調我方不希望這場艱難持久的競爭淪為衝突」。

這名官員還說：「美國想確保美中之間有防護措施和界限，才能用負責任的方式管控彼此關係。大家都得按照一樣的規定公平競爭。」

美國官員說，天津會談會延續阿拉斯加會談，「將討論美中關係的所有面向」。

對於美國國務院發言人表示美國將從「實力地位」出發與中國打交道，王毅24日被問到此事時警告，中國不會接受美國自詡「高人一等」。王毅說：「如果美國到今天還沒有學會如何以平等的態度同其他國家相處，那麼，我們有責任和國際社會一道，好好給美國補上這一課。」

中共黨報「人民日報」也發出署名「鐘聲」的評論文章，表示「為解決雙邊關係存在的問題，我們可以敞開大門深入談。但若有人選擇進犯，我們定將堅決反制，奉陪到底。美方早就該從幻想和妄想中醒醒神了。美方不要以為這世上任何地方都能容忍美方『長臂管轄』，也不要以為美方擁有單方面定義美中關係『護欄』的特權。」

薛曼訪中之後，美國國防部長奧斯丁下周將訪問新加坡、越南和菲律賓，國務卿布林肯則將訪問印度。這些跡象顯示，美國因為在亞洲影響力面臨中國挑戰，加強涉入亞洲事務。

美中3月在阿拉斯加舉行拜登政府上台後首場高階外交會談，中國官員在會議上抨擊霸權主義，美國官員則反控中國譁眾取寵，此後兩國針鋒相對數月。

外交政策專家並不期待天津會談有重大成果，不過，如果會談氣氛還不錯，可能促成美國總統拜登與中國國家主席習近平在10月20國集團峰會場邊會面。

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯說：「如果雙方有互信，可以透過這次會談討論雙邊議題合作，如取消外交官和學生簽證限制，也可以討論多邊議題合作，包括伊朗、阿富汗、緬甸和氣候變遷等。」

美國 中國 薛曼

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