佛州濱海公寓坍塌滿月 搜救結束 1人仍失聯

民眾24日到尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌現場附近的悼念圍籬追念亡者。（Getty Images）

佛羅里達州 公寓大廈坍塌釀至少97死的事故，今天滿1個月，搜尋罹難者的工作即將告一段落，但仍有1人下落不明。

法新社報導，邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）郡長萊文-卡瓦（Daniella Levine Cava）今天在社群媒體推特 （Twitter）表示：「很難相信，這場或許可說是我們社區史上最重大的悲劇，如今已事發1個月。」

她在社群媒體上傳影片補充表示：「雖然坍塌的地點只是緊密城市的一小個街區，此事所造成的影響卻遠遠超出本郡之外，觸動全球各地的人們。」

位於邁阿密近郊瑟夫塞德市（Surfside），屋齡40 年、樓高12層的尚普蘭大廈南棟康斗公寓（Champlain Towers South）上個月24日凌晨部分崩塌，現場搜尋罹難者工作昨天告終。

大廈坍塌後最初幾個小時曾救出1名青少年，但之後即未能再救出任何來不及逃生的公寓居民，並於7月7 日宣布搜救行動從救援過渡到善後。

在移除數以千噸計的瓦礫後，這棟建築只剩下幾面地基牆面。

萊文-卡瓦本週表示，當局已確認出97具遺體，但據信還有1位罹難者下落不明。

邁阿密戴德郡警方則持續在堆放大廈瓦礫的地點搜尋第98名遇難者。

大廈坍塌的確切原因仍然未明，但初步調查顯示，這棟建築部分結構似乎已經損壞。

官員上週表示，未來可能會在事故原址豎立紀念碑紀念罹難者。