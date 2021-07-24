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美俄下周談限核 拜登上台後首次

編譯李京倫／綜合報導
副國務卿薛曼28日將在瑞士日內瓦，與俄羅斯對口官員談限核。（路透）
副國務卿薛曼28日將在瑞士日內瓦，與俄羅斯對口官員談限核。（路透）

國務院23日宣布，正在訪問亞洲的副國務卿薛曼28日將在瑞士日內瓦，與俄羅斯對口官員舉行首輪戰略與軍備控制談判。這是美國總統拜登上台後，美俄首次談限核。

薛曼25日至26日訪問中國，接著訪問阿曼，28日在負責軍備管制及國際安全的國務次卿詹金斯陪同下，在日內瓦與俄國外交部副部長雷雅布可夫進行美俄戰略穩定對話。詹金斯提名案上周在參院過關。

總統拜登和俄羅斯總統普亭上月在日內瓦會面後，同意恢復「美俄戰略穩定對話」，降低兩國發生核戰的風險。

美國國務院表示：「這場會議是在落實拜登總統與普亭的承諾，他們允諾美俄要有深思熟慮且堅實的對話，會議將為未來管制軍備和降低風險措施奠定基礎。」

雙方料將討論在美俄核武管制條約「新戰略武器裁減條約」之外，進一步限制核武。這項條約2月到期，拜登和普亭同意將它延長5年。拜登政府希望管制俄國數量比美國多的非戰略核彈。俄國非戰略核彈並未包含在新戰略武器裁減條約中，美國的歐洲盟邦特別憂慮。

俄國官方曾說，將堅持美俄之間任何新協議必須包括對美國飛彈防禦系統設限。俄國認為美國飛彈防禦系統對自身戰略武器打擊力構成長期威脅。

美國前總統川普政府退出數項美俄軍備管制條約，理由是條約已過時，而且俄國一直沒遵守，使歐洲等地的美國盟邦非常擔憂。

美俄目前爭議不少，包括武器系統、駭客攻擊、烏克蘭與美國指控俄國干預大選等。不過，日內瓦會談料將主要處理戰略穩定議題。

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