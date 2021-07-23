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共和黨籍阿拉巴馬州長：「應該開始譴責沒打疫苗的人」

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍阿拉巴馬州州長凱伊‧艾維(Kay Ivey，圖)22日說：「如今已經到了時候，應該開始譴責那些沒打疫苗的人。」美聯社
共和黨籍阿拉巴馬州州長凱伊‧艾維(Kay Ivey，圖)22日說：「如今已經到了時候，應該開始譴責那些沒打疫苗的人。」美聯社

對於阿拉巴馬州疫情不斷升高，疫苗施打率低的狀況卻未見改善，共和黨籍阿拉巴馬州州長凱伊‧艾維(Kay Ivey)22日說：「如今已經到了時候，應該開始譴責那些沒打疫苗的人。」紐約時報報導，阿拉巴馬州新增確診案例在過去兩周裡爆增311%，染疫住院率也增加92%。

過去兩周期間，阿拉巴馬州累計出現9900個新增確診案例。光是在傑弗遜郡(Jefferson County)，新增確診案例就破千。艾維與州政府衛生主管官員都說，阿州疫苗施打率低，對於防疫工作帶來阻礙，尤其是在Delta變種病毒肆虐的此時。

艾維22日在布明罕(Birmingham)發表談話指出：「且讓我們打開天窗說亮話，我希望媒體要開始報導真相。新增案例的出現都是因為民眾沒打疫苗。染疫住院新案例幾乎百分之百都是沒打疫苗的人，死亡案例當然發生在沒打疫苗的民眾身上。」

她說：「這些人選擇了一種非常糟糕的生活方式，對自己造成傷害。」

被媒體問到應該如何說服州民接種疫苗時，艾維回答：「大家應該有常識。不過，如今已經到了時候，應該開始譴責那些沒打疫苗的人。就是那些沒打疫苗的人正在拖累大家。」

她表示：「所有能做的，我都做了。我可以鼓勵大家去做某些事情，但我沒辦法確保每個人都會把自己照顧好。」

至於新學期開學是否要求學生戴口罩，她則表示，將由學校自行決定。她說，並不打算宣布全面戴口罩的命令。

已於2020年12月施打疫苗的艾維表示，疫苗是對抗新冠病毒的「最佳武器」，阿拉巴馬州州民應該踴躍接種。

不過，艾維今年5月底簽署行政命令，禁止州政府機關發行疫苗護照，並公家機關與私人店家都不得強迫要求民眾出示疫苗接種證明，或詢問民眾是否已施打疫苗。

疫苗 阿拉巴馬州 口罩

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