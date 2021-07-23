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提倡更改煮粥方式引發歧視亞裔風波 品牌負責人道歉

記者顏伶如／綜合報導
設立於俄勒岡州的食品廠商「早餐療法」(Breakfast Cure)品牌負責人為白人女性卡倫‧泰勒(Karen Taylor)。在廣告宣傳中，提倡更改煮粥方式以符合消費者的「現代味蕾」，讓粥品獲得「升級」。(圖截取自「早餐療法」Instagram)
設立於俄勒岡州的食品廠商「早餐療法」(Breakfast Cure)品牌負責人為白人女性卡倫‧泰勒(Karen Taylor)。在廣告宣傳中，提倡更改煮粥方式以符合消費者的「現代味蕾」，讓粥品獲得「升級」。(圖截取自「早餐療法」Instagram)

白米熬煮而成的熱粥在亞洲擁有悠久歷史，但設立於俄勒岡州的食品廠商「早餐療法」(Breakfast Cure)卻在廣告宣傳中，提倡更改煮粥方式以符合消費者的「現代味蕾」，讓粥品獲得「升級」，遭到輿論批評不尊重亞洲文化、歧視亞裔。身為白種人婦女的品牌負責人已發表道歉聲明。

創立於2017年的「早餐療法」，主打商品為包裝式粥品便餐，廣告宣傳中描述烹調方式經過調整，符合消費者的「現代味蕾」，並讓在亞洲流傳數百年的粥品獲得「升級」。產品介紹中把各種系列粥品定位成「俄勒岡粥」(Oregon porridge)。

「早餐療法」的商品介紹在網路上引發熱議，身為亞裔美國人的網友批評，宣傳手法故意將深受亞洲民眾喜愛的慰藉食物」(comfort foods)「外來化」，暗示民眾應該盡量避免吃粥，顯然對亞洲文化缺乏尊重。

本周稍早，「早餐療法」負責人卡倫‧泰勒(Karen Taylor)在網站發表道歉聲明寫道：「最近，我們沒做到支持並尊重亞裔美國人社群，對此深感抱歉。」

聲明中寫道，對於網站以及行銷廣告當中使用的所有文字都承擔全責，已經採取立即措施予以修正，「同時也開始自我教育，調整我們的目標，不再只是打造美味的早餐，還要成為亞裔與太平洋島國族裔(AAPI)社區的更好盟友」。

除了宣傳文字之外，「早餐療法」產品行銷其他層面也引起亞裔消費者批評，包括「早餐療法」公司團隊似乎看不到任何亞裔員工，針療師出身的泰勒自稱「粥品皇后」(Queen of Congee)，曾在網站發文標題聲稱：「我如何發現粥的神奇，並且讓它得以升級」。

泰勒販售的粥品包括蘋果肉桂粥、芒果糯米粥等，使用食材包括去殼燕麥粒(oat groats)等。發表道歉聲明後，「早餐療法」網站已移除某些商品，並說營利收入某些比例將捐給亞裔組織。

羅耀拉馬利蒙特大學(Loyola Marymount University)亞洲及亞裔研究中心社會學教授娜狄亞‧金(Nadia Kim)接受國家廣播公司(NBC)訪問時說，泰勒的道歉聲明內容空洞，因為「早餐療法」對粥品做出公然貶抑(bastardization)以及強迫洗白(whitewashing)，並且透過如此手段賺取利益。

娜狄亞‧金指出：「聲明當中沒有對亞裔移民及亞裔社區給予應有的肯定，沒有提到為什麼她可以想到煮粥的新方式，還用來賺錢？若能追本溯源說清楚，整篇聲明看起來會比較有教育意義，比較有深度。」

娜狄亞‧金說，許多亞裔移民及其他移民都為自己的食物感到羞愧，亞洲菜餚不應該被排除在政治或種族歧視的討論之外。她表示，受到疫情之後的仇恨亞裔氛圍影響，許多華人商店及中餐廳在疫情發生後紛紛關閉，生活幾乎過不下去，因為有些人覺得亞裔食物與亞裔民眾聚集用餐的地點都「很髒、很噁心」。

創立於2017年的「早餐療法」，主打商品為包裝式粥品便餐，廣告宣傳中描述烹調方式...
創立於2017年的「早餐療法」，主打商品為包裝式粥品便餐，廣告宣傳中描述烹調方式經過調整，符合消費者的「現代味蕾」，並讓在亞洲流傳數百年的粥品獲得「升級」。(圖截取自「早餐療法」Instagram)

亞裔 移民 種族歧視

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