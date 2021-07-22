遭罪犯歧視辱罵後動粗 紐約華警被控執法暴力

市警華裔警佐王菲立普因涉嫌執法暴力被捕，22日出庭時否認控罪。(ABC新聞截圖)

曼哈頓地區檢察官辦公室22日宣布，市警華裔警佐(Sergeant)王菲 立普(Phillip Wong，音譯)因涉嫌執法暴力被捕，包括於2019年10月在哈林區毆打一名48歲男子，以及2020年4月在地鐵站 內一起拘捕行動中攻擊一名35歲男子；他於當日在紐約州高等法院過堂，被控一項三級攻擊罪和一項三級企圖攻擊(attempted assault)罪名，但他否認控罪。

根據檢察官辦公室信息，37歲的王菲立普於2006年加入市警，其攻擊行為被他的隨身攝像頭記錄下來。

第一起案件發生時，王菲立普正在市警捷運第三分局工作，他與同事在西145街執勤時將一名48歲男子和另外兩人拘捕，當時他和另兩名警員正將該48歲男子送至拘留室，當警員把拘留室門關上後，被捕男子開始用腳踹門，並向警員吐痰，王菲立普打開拘留室的門，毆打該男子臉部，隨後該男子因右眼上方撕裂而被送醫治療。

在去年4月的第二起案件中，王菲立普正與同僚在西96街地鐵站執勤，其中一名警員在看到一男子在一輛剛到站的地鐵上毆打一名乘客後，將打人男子拘捕，當警員們將該男子押出地鐵站時，男子對王菲立普大喊侮辱亞裔 的言語，並踢他的腿，之後王菲立普和另外一名警員將男子摁到地上，王將膝蓋抵在男子的後背上。

該男子在地上繼續辱罵王菲立普，並喊道「我無法呼吸」，王則回應道「我才不在乎你能不能呼吸」，隨後就將拳頭揮向男子的一側臉頰，並將自己的兩個膝蓋都抵在男子後背上，用膝蓋推搡男子後背多次；隨後男子被送往醫院，醫護人員最終判斷他身體沒有損傷。

王菲立普22日出庭，不承認兩項罪名，其代表律師Andrew Quinn表示，在其中一起案件，作為亞裔的王菲立普是因為被捕者向其發出侮辱亞裔的言論才做出之後的行為的，「紐約市營造出一種氛圍，那就是怎麼罵警員都可以，都不用擔法律責任，沒錯，憲法第一修正案保護言論自由，但大家也應該知道，警員們不應該每次踏出警車那一刻起就被任何人進行歧視性言語攻擊。」

曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus R. Vance, Jr.)表示，警員們每天都面臨著未知的生命危險，他們做著世界上最難的工作之一，然而警員們同樣宣誓保護和服務社區，他們應該專業而正直，在此案中，王菲立普身為警佐，卻嚴重違反自己接受的培訓準則以及法律，他的行為是執法暴力，不能容忍，其辦公室鼓勵類似事件的受害者和目擊者出來舉報，可登錄網頁https://www.manhattanda.org/policemisconduct獲得具體信息。

王菲立普目前已經被市警停職，將於10月18日再次出庭。