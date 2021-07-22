加州港口壅塞惡化 排隊貨櫃輪數量增至3個半月新高

多艘貨櫃輪在洛杉磯港口外等待泊位。 (路透)

美國 與亞洲進行貿易往來的最大港，壅塞情況惡化，排隊等候卸貨的貨櫃輪數量升至三個半月以來新高，讓許多預期下半年經濟強勁復甦、正試圖補充庫存的企業受延誤的時間更長。

監控加州 聖彼卓灣（San Pedro Bay）海上交通的官員指出，截至21日晚間，在洛杉磯港 和長灘港外下錨等候泊位的貨櫃輪共有26艘，是4月4日以來最多，高於一個星期前的18艘，也是今年6月低點時9艘的近三倍。

近來許多美國企業受到海運延誤和半導體短缺衝擊，機車製造商哈雷（Harley-Davidson）是其中之一，該公司執行長塞茲（Jochen Zeitz）表示：「港口壅塞，貨櫃又不足，船期和交貨紛亂，以及半導體短缺，這些狀況對我們和供應商都造成影響。」

美國西岸貨物積壓的情況在此時惡化，時機非常不利；零售商、製造商和其他公司通常下單大量採購進口商品和零件，希望這些商品在7月下旬和8月到貨，因應開學和假期購物旺季的需求。除了季節性需求增加，業者可能還面臨貨品從船隻移到火車時的陸運瓶頸。

美國鐵路營運商聯合太平洋（Union Pacific）本周曾暫時中止運送洛杉磯港和長灘港的貨櫃，以疏通芝加哥附近的貨櫃運輸壅塞狀況。