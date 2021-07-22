遊戲商「動視暴雪」涉嫌性別歧視 加州當局提告

知名遊戲開發商動視暴雪最近因內部性騷擾行為嚴重，引來政府部門的關切，經過兩年的調查後，加州主管當局決定提告。(路透)

加州 公平就業 及住房部（DFEH）20日對遊戲商動視暴雪提出告訟，控告這家以「魔獸世界」、「暗黑破壞神」等遊戲聞名的公司，長期都有類似「兄弟會」的文化，讓女性職員持續被性騷擾 ，且同工不同酬，甚至還遭職場霸凌。

彭博資訊報導，DEFH調查兩年後發現，動視暴雪許多就業條款都歧視女性，不論是薪酬、工作分配、升遷機會、解僱條件，都對女性員工不友善。而該公司的領導階層一直都沒有正視這些問題，或採取預防和改善措施。

根據這份訴狀，女性員工占該公司總人數約五分之一，被迫在「到處都是兄弟會文化」的環境下工作。例如，在男性員工喝茫後，他們會玩一種爬過各個辦公隔間的遊戲，時常藉機對女性員工有不當的騷擾行為。

訴狀還指出，男員工會在上班時間打電玩，並把工作責任推卸給女性員工，還會大開黃腔，在眾人面前拿性侵等等事情來開玩笑。

訴狀宣稱，該公司涉嫌以可能懷孕為由，不讓女性員工升遷，還會批評為了接小孩而提早下班的女性員工，甚至會把在哺乳室的女性趕出去，只為了讓男性同事可以在裡面開會。

訴狀還舉一個例子是，一名女性職員在與男性主管出差時尋短。在她去世前一直飽受性騷擾，像是有人曾在公司的假日聚會上散布她的裸照。