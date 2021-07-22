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25歲苗族裔陸軍中尉聖海倫火山失蹤三天 遺體尋獲

記者顏伶如／綜合報導
圖為華盛頓州聖海倫火山(Mount St. Helens)。Getty Images
圖為華盛頓州聖海倫火山(Mount St. Helens)。Getty Images

華盛頓州路易斯–麥克喬德聯合基地(Joint Base Lewis-McChord)服役的25歲陸軍中尉布萊恩‧楊(Brian Yang)，周末期間前往聖海倫火山(Mount St. Helens)附近爬山，結果失蹤三天。華州考利茨郡(Cowlitz County)警長辦公室指出，搜救人員21日下午在一處陡峭山崖底下尋獲布萊恩‧楊遺體。

考利茨郡警方指出，布萊恩‧楊為了參加即將登場的「超級馬拉松」(Ultra Marathon)比賽，周末期間前往山區自我鍛鍊，最後一次被人看到是18日中午時分在冷水步道入口(Coldwater Trail Head)。

住在華州塔科瑪(Tacoma)的布萊恩‧楊由於19日沒有回到工作崗位，姊姊希拉‧羅(Sheila Lor)在臉書發文求助，文中寫道軍方出動搜救小組，在聖海倫火山附近找到弟弟的車子。

https://www.facebook.com/sheilayanglor/posts/10158391856386770

布萊恩‧楊失蹤三天後，警方21日的搜救行動集中在聖海倫火山南側，大約100名美軍加入搜救行列。

警方指出，21日下午2時接到登山客報案指出，在惠提爾山(Mount Whittier)山區裡看到下方山脊有一名男子可能昏迷不醒。根據報案民眾描述的衣著細節，警方研判應該就是布萊恩‧楊。等搜救人員抵達時，證實當事人確為布萊恩‧楊，但已死亡。

警方指出，布萊恩‧楊可能從陡峭山崖跌落大約200呎。

路易斯–麥克喬德聯合基地中校弗勒爾(Alan Fowler)發表聲明指出，布萊恩‧楊感動了基地裡許多同袍，「我們將帶著悲痛懷念他」。

聲明中寫道：「布萊恩是非常傑出的軍人與領袖，更是個優秀人才。他的離開讓我們全體深感沉痛，我們對於受到悲劇打擊的家屬、親友及軍人致上誠摯慰問。」

希拉‧羅22日在臉書發文對各界支持與慰問表示感謝寫道：「尋找布萊恩的搜救行動終於洛幕，我很難過他離開了。」文末以苗文寫著：「再見了，我的帥弟。」

臉書 步道 華盛頓州

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