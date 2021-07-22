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不孕、改變DNA、產生磁力...美國人不打疫苗的理由

編譯林奇賢／綜合外電
彭博資訊報導，那些尚未接種疫苗的美國人，找了一連串奇怪的藉口來解釋他們何以猶豫不決。美聯社
彭博資訊報導，那些尚未接種疫苗的美國人，找了一連串奇怪的藉口來解釋他們何以猶豫不決。美聯社

據Our World in Data網站，截至21日（最新統計）美國疫苗覆蓋率已超過48%，但Delta變種病毒迅速傳播，美國數州疫苗接種率卻停滯，讓政府跳腳。而美國人不打新冠疫苗的理由百百種，有的僅是誤會，有的荒唐透頂，例如疫苗無保護力、會損害生育能力、會改變DNA、會讓人產生磁力，還有人以為打疫苗會傳播新冠病毒。

彭博資訊報導，那些尚未接種疫苗的美國人，找了一連串奇怪的藉口來解釋他們何以猶豫不決。當地衛生官員對此困惑不已，而他們也正在對抗傳染力更強的Delta病毒引發的新一波疫情。華府對這種現象也感到相當憂心，美國總統拜登更以有助散播不實訊息為由，公開抨擊臉書。

健保業者Ozarks執行長凱勒（Tom Keller）說：「有個理由是比爾蓋茲在疫苗中放了一個微晶片，我什麼都聽過，真是太荒謬了。」該公司位於密蘇里州南部，是Delta病毒的疫情重災區，疫苗覆蓋率卻不高。

凱勒也說：「民眾聽從社群媒體的訊息，而非他們的醫生。追蹤人數破百萬的某位網紅，一夕之間搖身成為鼓吹大家別打疫苗的『專家』。」

正當拜登政府似乎要將疫情壓下去的時候，不逕而走的不實訊息，又帶來將這場疫情危機拖更久的威脅。許多不確定性、奇聞軼事、徹頭徹尾的謊言，透過社群平台傳播，就像病毒一樣，煽動那些猶豫要不要打疫苗的美國人的想像力，進而延緩美國接種疫苗的進度。

自4月以來，美國的反疫苗行動，導致接種進度大幅放緩，迫使當局轉而進行如拜登所言的「挨家挨戶」努力勸說人們去打疫苗。不過，這句話本身一直被某些共和黨領導人說成是個陰謀。

拜登上周表示他很沮喪，並在16日痛批，臉書和其他大型社群平台允許發布有關病毒與疫苗假訊息的貼文，因此「鬧出人命」。

疫苗 美國 拜登

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