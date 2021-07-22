美中會談前 環時：美勿給台獨「軍事依靠感」 那很危險

美國副國務卿薛曼。（Getty Images）

美國 副國務卿薛曼 預定下周與中國 外交部副部長謝鋒、國務委員兼外長王毅等官員會面，針對美國國務院發言人普萊斯表示，美國希望確保兩國關係存在「護欄」，使競爭不會演變為衝突，中國環球時報今天發表社評稱，中美建立防止衝突的「護欄」，其中必須包含的內涵是，美國不能給「台獨」軍事依靠感，那將非常危險。

社評指，普萊斯這些話的字面含義沒什麼問題，中國也不希望與美國的競爭升級為衝突，如果雙方能夠共同設定「護欄」，阻止那種人們普遍擔心的升級，對中美和世界都不是壞事。

但社評稱，然而經驗告訴人們，華盛頓經常說一套做一套，讓一些字面上挺漂亮的概念做他們霸凌行為的招牌，強行重塑那些概念的內涵。

社評指，中美要在兩國的競爭中間設置「護欄」，必須遵循平等互利原則，呼應聯合國憲章精神，絕不能以實現美國單邊利益為導向，由華盛頓單方面給中國設定行為邊界。那樣的「護欄」將是美國單方面的護欄，對中國則是畫地為牢的鐵絲網。「如果薛曼帶著這樣的目的來中國天津，那麼這位女副卿此行除了品嘗當地美味小吃狗不理包子，大概不會有什麼正經的成果。」

社評說，中美建立防止衝突的護欄，必須包括以下內涵：

一，美國不干涉中國內部事務，放棄對「改造中國」的著迷，克制對美國價值觀對外攻擊性的自戀。相互尊重，不把手伸到對方內部，這是大國之間建立安全牆的地基性原則。

二，美國軍隊不要朝著中國的核心利益壓近，而需要保持必要的距離。尤其是在台海地區，美國不能給「台獨」軍事依靠感，鼓勵他們興風作浪，那將非常危險。在南海，美國不得直接介入紛爭，它如果想通過軍事施壓影響南海局勢的走向，將意味著衝突爆發的高風險。

三，美國不得將與中國競爭變成對中國發展的攻擊性壓制，其糾集盟友將中國排斥在世界主要供應鏈之外的圖謀如果不斷往遠走，終將導致與中國的根本性衝突。

社評說，總之，美國不能試圖打擊中國的體制，不得分裂中國，也不能堵住中國的發展之路，這是中美建立「護欄」的基礎。美國破這三條，就是在主動攻擊中國，根本就不是什麼競爭，中國勢必堅決還擊，不惜代價。

文章還說，美方需要有基本的誠實，切莫自欺欺人。比如一旦台灣當局在華盛頓的支持或實際慫恿下邁過「台獨」紅線，解放軍一定會使用武力斷然制止。美方如果介入，中美軍事對抗的局面就將形成。