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對沖基金大方出價買房 一般消費者只能望而興嘆

記者顏伶如／綜合報導
房屋專家指出，對沖基金(又稱避險基金)夾帶雄厚財力進軍房地產市場，一般消費者搶不贏，只能望房興嘆。(美聯社)
房屋專家指出，對沖基金(又稱避險基金)夾帶雄厚財力進軍房地產市場，一般消費者搶不贏，只能望房興嘆。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，房屋專家指出，對沖基金(hedge fund，又稱避險基金)夾帶雄厚財力進軍房地產市場，動輒以超過求售價格數萬元的大方手筆競價，讓一般消費者望而興嘆。

報導指出，由於獨門獨院房屋(single-family homes)供應量短缺，全美各地房地產市場都因此出現價格上漲，如今想要買房子的民眾發現，競價結果到頭來不是輸給其他消費者，而是敗給對沖基金。

達拉斯居民桑德斯(Nathan Saunders)便說，很驚訝發現社區當中許多這陣子成交的房子，買主則是投資集團。與妻子育有兩歲兒子的桑德斯說，買房子過程非常艱辛，過去一年看了許多房子並多次出價，但每一次出價之後，都是被包商或投資集團以更高價格搶標。

桑德斯曾在求售價格之上加碼3萬元出價，卻獲房屋仲介告知，距離開價最高的競標價格，仍然差了一大截。桑德斯寫信給賣房屋主，信中附上一家三口的全家福合照，說明真心誠意希望買到夢寐以求的房子，終於打動屋主。他說，屋主願意把房子賣給並非最高開價者，應該是看出他與妻子確實是在尋找能夠落地生根的家園，而非打著投資報酬率的算盤。

房屋專家指出，投資集團等買家有著雄厚財力，一般美國民眾在房地產市場上根本無法媲美。

非營利組織「都會研究所」(Urban Institute)房屋財經政策研究中心(Housing Finance Policy Center)研究員卡爾(Karan Kaul)表示，歷年來，絕大多數進軍房地產的投資客，都是夫妻聯手經營(mom-and-pop)類型的房東，但2008年房地產泡沫之後，投資機構與其他基金開始進入房地產市場。

卡爾說，如果是生平第一次買房子的首購族，要靠貸款才有辦法買房，貸款申請過程前後可能就要耗時兩個月，但競爭對手卻是有辦法以現金出價的買家，當然從一開始就處於相對不利的立足點。

非營利組織「全國住屋會議」(National Housing Conference)主席兼執行長杜沃克金(David M. Dworkin)指出，通常而言，現金出價約占買房市場的25%，但過去一年裡比例卻增加到將近三分之一。他說：「這對首購族帶來非常嚴重的衝擊，因為這些民眾必須依靠貸款，預算也較有限。」

杜沃克金說，這個現象讓千禧世代受到傷害，也讓想要擁有自己房子的少數族疫民眾受到傷害。

卡爾指出，目前房地產市場的問題並不只是投資進金入場而已，更大問題在於供應量嚴重不足，過去十年來供應量始終缺乏。

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