從拜登推特駭到馬斯克推特… 英22歲少年在美遭起訴

英國22歲男子歐康納被控涉及去年7月逾130個推特帳號遭駭一事。（美聯社）

美國 司法部今天表示，一名英國男子因涉及社群媒體推特 （Twitter）去年夏天遇駭事件，在美國遭到起訴；這起事件讓許多重量級政治人物、名人和科技大亨的資料外洩。

美聯社報導，22歲的歐康納（Joseph O'Connor）被控涉及去年7月逾130個帳號遭駭一事，而在西班牙濱海度假城鎮埃斯特波納（Estepona）落網。檢方表示，遇駭的TikTok 和Snapchat帳號則包括「最多人瀏覽和追蹤的」TikTok網紅之一。檢方也指控歐康納藉由網路追蹤一名少年。

加州北區聯邦地區法院提起的刑事訴狀並未明說帳號遭入侵的高人氣TikTok名人是誰，不過起訴文件中提到的日期與擁有8200萬名追蹤者的網紅艾迪森芮伊（Addison Rae）透露自己遭駭的日期相符。

訴狀指控歐康納犯下包括網路跟蹤、從事敲詐和威脅的通訊，以及刻意未經授權入侵電腦等罪行。歐康納當時使用的網路名稱為PlugWalkJoe。

目前不清楚歐康納是否聘請律師，不過他先前受訪時曾否認犯下不法行為。

這場備受關注的資安漏洞事件一年前發生時，前總統歐巴馬、現任總統拜登、彭博（Mike Bloomberg）和時任亞馬遜執行長的貝佐斯（Jeff Bezos）、微軟共同創辦人比爾蓋茲 （Bill Gates）及特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等科技億萬富翁的帳號紛紛發出假推文。

這些假推文要求這些高知名度帳號的追蹤者以比特幣（Bitcoin）發送款項。歐康納是至少第4名與這起駭客事件有關的嫌疑人。

推特今天拒絕對歐康納落網一事置評，TikTok也未回應記者的置評請求。