全球空氣最糟城 紐約突躍居第4 要怪野火濃煙東飄

受西部野火煙塵漂至東岸的影響，紐約市霧霾天氣恐持續至周末。(新華社)

受美國西岸及加拿大的大規模野火造成的濃煙影響，紐約市 20日起的霧霾天氣恐持續多日；根據氣象服務網站AccuWeather，紐約市21日的空氣質量指數 (AQI)比前一日雖有好轉，但仍在120左右，屬「不健康」範圍，在當日全球空汙最嚴重的主要城市中位居第四。

創紀錄的高溫和乾旱，多達百場的野火肆虐西部，其中俄勒岡州史上最大的野火「Bootleg」燒過面積已超29萬畝，相當於紐約市總面積近1.3倍；除此之外，俄勒岡州和華盛頓州目前還有至少16場大規模野火仍未獲得控制。

野火造成的煙塵霧霾隨著氣流，20日抵達紐約、新州和康州，紐約市20日的日出就出現霧霾下的「朦朧粉日」現象，當天的空氣質量指數一度達到166的「不健康」紅色預警，新州部分地區居民甚至能直接聞到刺鼻煙味。

霧霾天氣21日稍有好轉，但紐約市的空氣質量指數仍高於100這一健康警戒線，最高一度達到130左右，在當日下午跌回106；根據空氣檢測網站IQAir，截至21日晚8時，紐約市在全球主要城市空氣汙染 排行榜中位居第四，僅次於智利的聖地亞哥(Santiago)、印尼的雅加達和科威特的科威特城。

根據國家氣象局，氣流帶來的霧霾仍在紐約市上空，空汙恐持續到周末；此外，費城、巴爾的摩及華府，也面臨霧霾。

紐約州環保廳發布空氣質量警報，範圍涵蓋紐約市、長島及哈德遜河谷，並提醒老人、兒童及患有呼吸系統疾病、心血管疾病的敏感人群，注意防護，避免劇烈運動和長時間身處戶外。

紐約市環保局21日也發布空氣汙染警報，指霧霾會對眼、鼻、喉造成刺激，或造成咳嗽、呼吸不暢、流鼻水等，呼籲戶外活動時應戴口罩。