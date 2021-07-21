製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

在藥劑中添加被污染類固醇導致2012年腦膜炎爆發案中，原被判刑八年的藥劑師陳格倫改判10年半。(美聯社)

在藥劑中添加被污染類固醇造成2012年爆發大規模腦膜炎，導致上百人死亡，2018年被判刑八年的華裔藥劑師陳格倫(Glenn Chin，音譯)21日被法官加重刑期，延長為10年半；同案業主卡登(Barry Cadden)刑期加重五年多。

兩人供職的新英格蘭 複方中心(New England Compounding Center)賣出的背痛藥添加了發霉的類固醇，在數州引發腦膜炎爆發，造成100多人死亡，數百人重病住院；陳格倫是藥局 的首席藥劑師。

聯邦第一巡迴上訴法院下令聯邦法院法官史登斯(Richard Stearns)重審本案，史登斯21日將陳格倫的刑期加重2.5年，重新判刑為10.5年；卡登刑期也從九年增為14.5年。

聆聽判刑前，陳格倫對著出庭的受害人家屬說，「我完全了解你們為什麼恨我……我向你們每一位道歉，也請你們明白，我絕無意傷害任何人」。

卡登和陳格倫兩人在波士頓 聯邦法庭審判時，二級謀殺的罪名獲判不成立，但後來密西根州以謀殺罪名起訴兩人，案件仍在進行。

上訴法院去年把兩人原先的判決都否決，下令史登斯法官重審，並著重是否應予加重刑期。

審判庭上，檢方用力凸顯陳格倫是「冷血員工，不顧配藥是否安全，只顧提升產量，完全唯利是圖」；他的律師辯稱，卡登才是罪魁禍首，陳格倫只是聽命行事，無法反抗雇主，檢方無法證明陳格倫是讓藥劑受到汙染的人。

被告藥局賣出的類固醇注射劑含發霉的類固醇，造成病患腦膜炎，檢方以詐欺等罪名起訴兩人，並求刑17年。

陳格倫在2018年1月波士頓法院判決庭上泣對受害者家屬說，「我理解你們大概絕對不會原諒我，但我仍會繼續祈禱，希望你們找到內心的平靜」。