美副國務卿薛曼訪中 北京證實：將見謝鋒、王毅

國務院稍早表示，副國務卿薛曼將訪問中國。路透

美國 務院稍早表示，美國常務副國務卿薛曼將於7月25日至26日訪問中國 。中國外交部21日晚間證實該消息，並指薛曼將與中國外交部副部長謝鋒會面，中國國務委員兼外交部部長王毅將會見薛曼。

據中國外交部微信公眾號「外交部發言人辦公室」消息 ，中國外交部表示，美方提出希望安排美國常務副國務卿薛曼近期訪華，同中方就中美關係交換意見。經雙方商定，薛曼將於7月25日至26日訪問天津。屆時，中國外交部主管中美關係的副部長謝鋒將與薛曼會談。之後，中國國務委員兼外長王毅將會見薛曼。

中國外交部表示，中方將向美方表明對發展中美關係的原則立場以及維護自身主權安全發展利益的堅定態度，要求美方停止干涉中國內政、損害中方利益。

薛曼出訪亞洲，上周傳出遭中國「刻意冷落」，外交部副部長樂玉成拒絕會見，使得美中外交高層第二次接觸觸礁。

香港經濟日報報導，國務院 最新聲明，與中國會談將是美國正在努力進行的坦誠交流的一部分，並指薛曼將討論美國對中方行為嚴重關切的領域，以及美方利益一致的領域。

薛曼訪華行程將安排在她結束對日本、南韓和蒙古的訪問之後，此行也是她在不到兩個月時間內二度訪問亞洲。