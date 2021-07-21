外交人事案嚴重卡關 兩黨人士直指克魯茲作梗

共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。(美聯社)

拜登 總統上台半年，約有60個國務院 外交人事案迄今未獲得確認，只有6件外交人事提名在參議院過關。美國有線電視新聞網(CNN)報導，政府官員及民主黨、共和黨人士都說，共和黨德州聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)阻擋國務院重要人事案，讓拜登政府面臨障礙，美國外交工作窒礙難行。來自兩黨的消息人士都說，外交人事頻頻難產，克魯茲阻撓是主要因素，企圖透過人事案在「北溪2號」(Nord Stream 2)天然氣管線問題上對拜登政府施壓。

報導指出，克魯茲儼然已成給國務院「穿小鞋」的指標人物，曾經公開提及出手阻撓幾項國務院資深職務任命。至於克魯茲阻礙人事的目的則是對拜登政府的俄羅斯政策施壓，但某些共和黨人士表示，克魯茲的算計其實無濟於事。

參院外交關係委員會主席、民主黨籍新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)便曾與克魯茲爆發口角。克魯茲接受CNN專訪時說，只要拜登政府根據聯邦法律制裁「北溪2號」，就會立即停止對於人事案的杯葛。

報導指出，如果要破解克魯茲對於外交人事案的阻撓，民主黨必須採取極為耗時的步驟，在每件人事案審議過程都克服「費力把事拖」(filibuster)議事規定。

目前約有十多個外交部門主管人事案尚未通過，由職業文官暫代首長。報導指出，人事案陷入泥沼，讓拜登政府外交政策受到衝擊。官員指出，人事案遭到拖延完全是政治因素，與被提名人的資格沒有關係。

一名政府高層官員說，資格完全符合的被提名人，人事案在參議院盡快過關，對於國家安全及外交政策而言，都是非常重要的。由於參院即將於8月休會，政府官員擔心人事案卡關問題在未來幾周將變得更加嚴重。

對於是否希望在8月休會之前通過更多外交人事任命案，梅南德茲受訪時說：「我們希望可以有人，特別是擔任重要職務的人，能夠解決問題。」

消息人士指出，外交人事任命耽擱，背後原因還包括參院高層並未把國務院人事案列為優先項目，共和黨籍外交關係委員會成員則把每件人事案都當做與拜登政府交換條件的工具，國會議員對於被提名人的審查則是作業緩慢，聲稱需要更多時間檢視檔案，某些資料取得時間則頗為耗時。