我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美副國務卿薛曼訪中 北京證實：將見謝鋒、王毅

世界排名第一英國射擊女將希爾確診 心碎無緣奧運

外交人事案嚴重卡關 兩黨人士直指克魯茲作梗

記者顏伶如／綜合報導
共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。(美聯社)
共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。(美聯社)

拜登總統上台半年，約有60個國務院外交人事案迄今未獲得確認，只有6件外交人事提名在參議院過關。美國有線電視新聞網(CNN)報導，政府官員及民主黨、共和黨人士都說，共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)阻擋國務院重要人事案，讓拜登政府面臨障礙，美國外交工作窒礙難行。來自兩黨的消息人士都說，外交人事頻頻難產，克魯茲阻撓是主要因素，企圖透過人事案在「北溪2號」(Nord Stream 2)天然氣管線問題上對拜登政府施壓。

報導指出，克魯茲儼然已成給國務院「穿小鞋」的指標人物，曾經公開提及出手阻撓幾項國務院資深職務任命。至於克魯茲阻礙人事的目的則是對拜登政府的俄羅斯政策施壓，但某些共和黨人士表示，克魯茲的算計其實無濟於事。

參院外交關係委員會主席、民主黨籍新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)便曾與克魯茲爆發口角。克魯茲接受CNN專訪時說，只要拜登政府根據聯邦法律制裁「北溪2號」，就會立即停止對於人事案的杯葛。

報導指出，如果要破解克魯茲對於外交人事案的阻撓，民主黨必須採取極為耗時的步驟，在每件人事案審議過程都克服「費力把事拖」(filibuster)議事規定。

目前約有十多個外交部門主管人事案尚未通過，由職業文官暫代首長。報導指出，人事案陷入泥沼，讓拜登政府外交政策受到衝擊。官員指出，人事案遭到拖延完全是政治因素，與被提名人的資格沒有關係。

一名政府高層官員說，資格完全符合的被提名人，人事案在參議院盡快過關，對於國家安全及外交政策而言，都是非常重要的。由於參院即將於8月休會，政府官員擔心人事案卡關問題在未來幾周將變得更加嚴重。

對於是否希望在8月休會之前通過更多外交人事任命案，梅南德茲受訪時說：「我們希望可以有人，特別是擔任重要職務的人，能夠解決問題。」

消息人士指出，外交人事任命耽擱，背後原因還包括參院高層並未把國務院人事案列為優先項目，共和黨籍外交關係委員會成員則把每件人事案都當做與拜登政府交換條件的工具，國會議員對於被提名人的審查則是作業緩慢，聲稱需要更多時間檢視檔案，某些資料取得時間則頗為耗時。

克魯茲 拜登 國務院

上一則

CNN：選務官員不堪人身威脅及陰謀論困擾 爆發出走潮

下一則

美副國務卿薛曼訪中 北京證實：將見謝鋒、王毅

延伸閱讀

拜登夫人參加東京奧運開幕式 美代表團成員僅1人

拜登夫人參加東京奧運開幕式 美代表團成員僅1人
NFL／超級盃冠軍 海盜訪白宮 布雷迪大開川普玩笑

NFL／超級盃冠軍 海盜訪白宮 布雷迪大開川普玩笑
袁健生新書揭祕 李登輝怒丟柯林頓邀請函

袁健生新書揭祕 李登輝怒丟柯林頓邀請函
調查國會暴動 麥卡錫任命5共和黨委員 下周首場聽證會

調查國會暴動 麥卡錫任命5共和黨委員 下周首場聽證會

熱門新聞

加州通過3500萬美元的基本收入法案，每月將無條件提供生活支票給當地居民。（路透）

全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元

2021-07-15 23:31
美國國會亞太裔黨團主席趙美心等六人16日致函全體聯邦眾議員，提醒他們負責任地談論美中關係，避免在美中關係緊張之際還出現仇外或針對亞裔美國人的種族主義言論。（Getty Images）

6亞太裔議員致函同僚 與其說「中國不道德」不如這樣講

2021-07-16 19:38
示意圖，非當事人。Getty Images

全家僅他拒打疫苗 24歲男染疫 需雙肺移植

2021-07-15 12:39
美國總統拜登。(美聯社)

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

2021-07-19 14:17
新冠疫情與地緣政治憂慮，拖累道瓊工業指數盤中暴跌逾900點。美聯社

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

2021-07-19 11:08
佛州近日的新增新冠病例，占了全美新增病例的20%；圖為佛州Hialeah市民參加聲援古巴示威運動的集會，現場鮮有人戴口罩，引發當局對新冠病毒傳播的擔憂。(歐新社)

「未接種疫苗者大傳染」美第4波疫情到 上周確診增7成

2021-07-16 23:54

超人氣

更多 >
美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關
糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦
「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危
吳亦凡慘了 中國連下2道封殺令 聲明公章造假被抓包

吳亦凡慘了 中國連下2道封殺令 聲明公章造假被抓包