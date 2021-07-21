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CNN: 選務官員不堪人身威脅、陰謀論 爆出走潮

CNN：選務官員不堪人身威脅及陰謀論困擾 爆發出走潮

記者顏伶如／綜合報導
5月6日，亞利桑納州鳳凰城，員工正在進行由資安公司Cyber Ninjas負責的2020總統大選驗票。(美聯社)
5月6日，亞利桑納州鳳凰城，員工正在進行由資安公司Cyber Ninjas負責的2020總統大選驗票。(美聯社)

美國有線電視新聞網(CNN)報導，各地選務官員不堪遭受人身威脅及選舉陰謀論困擾，加上許多限制投票權州法上路，紛紛選擇離職。聯邦司法部上個月宣布，將成立專門小組處理各地選務官員頻頻遭受威脅的問題。

報導指出，在威斯康辛州麥迪遜(Madison)擔任選務官員已15年的瑪麗貝絲‧魏茲爾-貝赫(Maribeth Witzel-Behl)，承辦2020年選務工作時，面臨挑戰與過去幾屆選舉截然不同，包括新冠疫情、工作量倍增、選舉官司以及重新計票。

威州州法規定，缺席投票(absentee ballots)須有選務官員簽署姓名縮寫，去年11月間魏茲爾-貝赫的姓名縮寫因為重新計票而曝光，網路論壇繪聲繪影指稱她與選舉舞弊有關，有網友揚言要以凌遲對付她。

47歲的魏茲爾-貝赫受訪時說，已經有一年多的時間，每天都思考著擔任選務人員是否值得，要不要更換跑道，改做比較沒壓力、工時較合理，而且不會收到死亡威脅的工作。她在上個月已同意續任五年。

魏茲爾-貝赫說，去年經常為自己及部屬的人身安全擔心，在警方建議之下，辦公室固定鎖門，訪客過濾身份，家裡百葉窗則緊閉不開，很怕女兒受到傷害。她說：「整起事件當中，就糟糕的部分就是，明白我的家人恐將遭遇不測。」

美國有線電視新聞網報導，選舉專家表示，大批選務人員爆發出走潮，將讓選舉運作因此改變，民主制度面臨威脅。

俄勒岡州波特蘭里德學院(Reed College)選舉及投票資訊研究中心(Elections and Voting Information Center)指出，全美約有8000多名地方官員負責選舉事務，雖然對於離職人數並沒有具體統計，但研究人員已經看到令人憂心的跡象。

里德學院選舉及投票資訊研究中心與民主基金會(The Democracy Fund)共同進行的2020年大選問卷調查發現，約有35%地方選務官員表示，2024年大選之前將可申請退休。在身為決戰州的賓州，賓州郡政委員協會(County Commissioners Association of Pennsylvania)執行主任莉莎‧薛弗納(Lisa Schaefer)指出，從2019年秋季以來，至少三分之一選務官員已經辭職。

里德學院政治學教授葛朗克(Paul Gronke)指出：「我從州政府官員及地方選務人員聽到的反應都是，壓力無比龐大，他們覺得再也無法承受。」

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