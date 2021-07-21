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涉嫌為外國遊說 川普富豪好友巴拉克加州被捕

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普的企業家好友、74歲億萬富豪巴拉克(Tom Barrack)。(美聯社)
前總統川普的企業家好友、74歲億萬富豪巴拉克(Tom Barrack)。(美聯社)

前總統川普的企業家好友、74歲億萬富豪巴拉克(Tom Barrack)涉嫌觸犯外國遊說法，20日在加州被捕，起訴罪名還包括妨礙司法、做偽證等。靠著買賣房地產致富的巴拉克，曾任川普總統就職委員會主席，媒體報導一度傳出可能出任美國駐墨西哥大使。巴拉克被捕後透過發言人對媒體發表聲明表示，將向法院提出無罪辯解。

根據20日下午解密的起訴書，巴拉克與另外兩名被告遭控以外國代理人身份，2016年4月及2018年4月間為阿拉伯聯合大公國遊說。檢方指出，巴拉克2019年面臨聯邦調查局(FBI)詢問時對調查探員說謊。

聯邦檢察官指出，巴拉克與川普擁有數十年交情，利用關係為阿拉伯聯合大公國向美國政府遊說，卻未依法登記說客身份，也不曾向政府官員透露幫忙阿拉伯聯合大公國工作。官員透露，巴拉克的遊說行動從川普參加共和黨初選期間便開始，巴拉克為自己塑造形象，定位為阿拉伯聯合大公國與川普競選團隊之間的「重要溝通管道」。

華盛頓郵報分析，長達45頁的起訴書可以看出，巴拉克身為政商關係良好的企業家，一心一意為阿拉伯聯合大公國在美國爭取利益，包括企圖修改競選期間的公開演說講稿、要求川普上台後要求新政府任用某些特定人士，還在阿拉伯聯合大公國與卡達兩國角力戰中，力助前者。

檢方在起訴書中指出，巴拉克幫忙安排美方人員與阿拉伯聯合大公國人員通電話、協助草擬聲明，幾場特定會議在巴拉克干預之下被取消，企圖影響美國政策走向對阿拉伯聯合大公國有利的發展。巴拉克在與另一名被告的電郵當中，提到阿拉伯聯合大公國時以「主場隊」(home team)稱呼。

起訴書中並未寫道巴拉克因為幫阿拉伯聯合大公國遊說而收取費用，但與阿拉伯聯合大公國有關的基金則對巴拉克創立的「殖民地資本」(Colony Capital)投資公司投注可觀金額。巴拉克今年稍早已卸下「殖民地資本」執行董事長一職。

「殖民地資本」員工葛瑞姆斯(Matthew Grimes)與巴拉克一樣在20日被捕並遭到起訴。另一名被告、原住加州的阿拉伯聯合大公國籍男子阿爾夏西(Rashid Alshahhi)，2018年接受聯邦調查員探員詢問的3天後便逃離美國。

巴拉克與葛瑞姆斯20日在洛杉磯聯邦法院出庭，法官裁定還押。巴拉克透過發言人對媒體發表聲明表示，巴拉克從一開始就自願調查人員詢問，「他是清白的，將向法院提出無罪辯解」。

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