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研究：疫情發生後非洲裔民眾購買壽險超過其他族裔

記者顏伶如／綜合報導
統計顯示，高達56%非洲裔民眾在過去一年裡購買壽險，比例之高遠遠超過其他族裔。(美聯社)
統計顯示，高達56%非洲裔民眾在過去一年裡購買壽險，比例之高遠遠超過其他族裔。(美聯社)

美國壽險行銷調研協會(Life Insurance and Market Research Association，LIMRA)最新公布2021年研究報告顯示，自從美國爆發新冠疫情以來，購買人壽保險的美國民眾當中，非洲裔最為踴躍。統計顯示，高達56%非洲裔民眾在過去一年裡購買壽險，比例之高遠遠超過其他族裔。

國家廣播公司(NBC)報導，住在休士頓的非洲裔居民奧克斯(Johnny Oaks)，37歲獨生子去年底由於咳嗽嚴重，檢查發現感染新冠病毒而請假在家休息，耶誕節過後兩天卻在房間猝死。奧克斯說，幸好在兒子4歲、5歲的時候就買了保險，否則喪葬費用恐怕無力負擔。

奧克斯說，前一次辦喪事是20年前母親過世，當時喪葬費用為7000元，「如今兒子的喪葬費用是1萬7000元」。他表示，由於喪葬費用越來越高，看到許多民眾必須發動募款才能幫親人處理後事，痛失親人還要為喪葬開銷煩惱，情何以堪。

美國壽險行銷調研協會針對3000多民眾進行的調查統計發現，非洲裔消費者對於喪葬費用預做準備的警覺，在所有族裔消費者當中尤其明顯，這個趨勢反映出新冠病毒衝擊非洲裔社區的殘酷現實。美國疾病管制與預防中心(CDC)旗下的國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)數據指出，若以每10萬民眾的死亡率計算，非洲裔民眾染疫死亡率在所有族裔當中最高。

美國壽險行銷調研協會2021年研究報告統計顯示，高達56%非洲裔民眾在過去一年裡購買了人壽保險。美國壽險行銷調研協會資深副總裁薩爾卡(Alison Salka)表示，新冠疫情讓民眾突然感受死亡的近距離威脅，大約三分之一消費者表示，疫情出現之後變成較願意購買壽險，但不同族裔之間意願高低出現差別，非洲裔民眾願意購買壽險的比例較高。

州立農業(State Farm)保險公司59歲保險員麥葛萬(Erwin McGowan)說，父親32歲車禍身亡，讓母親從28歲就獨力撫養8名兒女，生活非常辛苦。他說，童年經歷讓他立志投入保險業，在非洲裔及拉丁裔低收入社區推廣保險，疫情發生後民眾對於壽險的詢問度大增。

他指出，對許多民眾來說，購買壽險等於得到安心，了解至少不必為身後事籌錢，「這是壽險能夠達到的低端目標」。他表示，非洲裔社區對於人壽保險仍然缺乏教育，對於購買保險的費用更是所知不多。

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