富豪搶上太空 是虛榮還是造福社會

亞馬遜創辦人貝佐斯20日完成太空之旅降落地面後，開心地走出太空船。（Getty Images）

億萬富豪維珍銀河創辦人布蘭森和全球首富貝佐斯 ，先後在11日和20日乘自家火箭上太空 ，另一名億萬富豪SpaceX創辦人馬斯克則已購買維珍銀河的太空觀光行程，三人身價合計近4000億美元。華盛頓郵報報導，有人批評，世界還有這麼多人受苦，這些富豪應當把錢花在濟貧，而非滿足虛榮心，不過布蘭森和貝佐斯都認為，他們創立太空企業本身就能造福社會。

美國 佛蒙特州聯邦參議員桑德斯在推特發文說：「地球上最富裕的美國還有半數人口，公司不發薪水就活不下去，勉強溫飽，看個醫生都難，結果世界上最有錢的這幾位忙著上太空！該對這些億萬富豪課稅了。」

不過，億萬富豪並不在乎人們怎麼想。

兩年前，商業作家詹姆士在網上撰文「如何像億萬富豪一樣思考」，揭示超級富豪的核心信念。他寫道：「白手起家的億萬富豪往往相信菁英會出頭，他們能致富是因為比別人優秀。他們能隨心所欲買任何東西的事實，加強他們的信念，就是沒有哪件事辦不到。」

億萬富豪比較不在乎打破常規，原因之一是他們可以花錢解決隨之而來的問題，更重要的原因是他們相信，凡是成功的企業家都不在乎常識和別人想法。他們總是放眼未來，而沒有什麼比上太空更具未來感。

布蘭森14日接受美國談話節目「今日秀」專訪時說：「我百分之百同意，有錢人應該把九成以上財富花在消除飢餓、改善醫療和教育等，但我們發展新產業能創造800個工作機會，讓工程師和科學家努力，使人人有機會上太空。」

著有「不受限的亞馬遜：貝佐斯與他創造的全球帝國」一書的史東說：「貝佐斯堅信，當你幹大事時，別人不會理解，你得堅持自己的長期願景。他認為這就是做慈善的一種方式，透過創辦公司並開創新的太空時代，他就能幫助世世代代的人。」