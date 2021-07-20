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占集團營收5成 英瑞-KY美國子公司聲請破產重整

中央社台北20日電

汽車水箱廠英瑞-KY今天表示，獲知美國子公司APDI於12日向法院聲請破產重整；APDI占集團今年上半年合併營收約53%，若破產重整，英瑞-KY營收恐受影響，未來將與APDI破產重整買家洽談合作事宜。

英瑞-KY今天晚間透過視訊舉行重大訊息說明會。業務部協理沈如吾指出，英瑞-KY於19日下午接獲APDI郵件通知，APDI已於12日向美國法院聲請破產重整；經內部討論為慎重處理此次事件，公司立即去函詢問並要求APDI提供相關文件及進度。

沈如吾指出，APDI聲請破產重整原因，是避免供應商提告、造成APDI清算關門，目前已辦理2次聽證會討論。

根據APDI提供至今年6月底的資產負債表，沈如吾指出，APDI資產總計2760萬美元，其中現金187萬美元，應收帳款1150萬美元，存貨840萬美元，財產設備270 萬美元；負債總計3840萬美元，其中應付帳款2960萬美元。股東權益為負1080萬美元。

沈如吾說，APDI聲請破產重整，並未事先在英瑞-KY董事會和審計委員會提案討論；公司需要召開臨時董事會討論是否撤銷APDI聲請案，並諮詢法律顧問如何對APDI資產採行保全措施。

提及APDI聲請破產重整對集團營收影響，沈如吾說明，去年APDI營收約9400萬美元，占英瑞-KY合併營收比重約59%；今年上半年APDI營收約1300萬美元，占集團合併營收約53%，若APDI進行破產重整程序，公司營收恐受影響，未來母公司將與APDI破產重整買家洽談合作事宜。

英瑞-KY因資金不足，董事會12日決議中國大陸揚州廠及柬埔寨廠停工2個月，估計將影響今年度營收減少約12%；13日並公告，債權人台新銀行就借款債權，向台北地方法院聲請強制執行假扣押子公司貝里斯商英瑞國際銀行存款。

英瑞-KY於19日指出，揚州廠正積極處理閒置土地廠房出售，希望盡快有資金挹注後，與債權人協商先支付部分拖欠的貨款。

營收 破產 美國

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