影／挺川福斯主播漢尼提態度轉彎 呼籲觀眾打疫苗

力挺川普的福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity),從美國 發生新冠疫情 以來始終反對各種防疫規定,但在19日晚間黃金時段節目中,態度卻出現一百八十度轉彎,呼籲觀眾要打疫苗 ,並說「請嚴肅看待疫情,我再怎麼強調也不為過」。

漢尼提在19日晚間節目中對觀眾說:「請嚴肅看待疫情,我再怎麼強調也不為過。死亡人數已經夠多了,我們不需要再有更多死亡案例。」

他呼籲觀眾應該大量研究,請教家庭醫師,根據個人病史及目前健康狀況請教信賴的醫療專家,「你跟你的醫師一起為了你的個人健康做出重要決定,要嚴肅看待」。他也說,醫療隱私與醫病保密都是非常重要的。

他說:「我相信科學,我相信疫苗的科學。」漢尼提先前曾說,自己已經接種疫苗。

SEAN HANNITY: "Please take Covid seriously. I can't say it enough. Enough people have died. We don't need any more death. Research like crazy. Talk to your doctor... I believe in science. I believe in the science of vaccination." pic.twitter.com/tOi5ebpqSf