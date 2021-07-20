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影／挺川福斯主播漢尼提態度轉彎 呼籲觀眾打疫苗

記者顏伶如／綜合報導
福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)。Getty Images
福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)。Getty Images

力挺川普的福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)，從美國發生新冠疫情以來始終反對各種防疫規定，但在19日晚間黃金時段節目中，態度卻出現一百八十度轉彎，呼籲觀眾要打疫苗，並說「請嚴肅看待疫情，我再怎麼強調也不為過」。

漢尼提在19日晚間節目中對觀眾說：「請嚴肅看待疫情，我再怎麼強調也不為過。死亡人數已經夠多了，我們不需要再有更多死亡案例。」

他呼籲觀眾應該大量研究，請教家庭醫師，根據個人病史及目前健康狀況請教信賴的醫療專家，「你跟你的醫師一起為了你的個人健康做出重要決定，要嚴肅看待」。他也說，醫療隱私與醫病保密都是非常重要的。

他說：「我相信科學，我相信疫苗的科學。」漢尼提先前曾說，自己已經接種疫苗。

除了漢尼提之外，另外兩位福斯新聞網主播杜西(Steve Doocy)、賀米爾(Bill Hemmer)，19日也都各自發表支持疫苗的言論。

紐約時報上周報導，根據福斯新聞網黃金時段重量級挺川名嘴卡爾森(Tucker Carlson)、蘿拉‧殷格哈姆(Laura Ingraham)長期以來在節目中的公開談話分析，與疫苗有關的論述其實都與衛生專家的建議牴觸。

卡爾森曾在節目中指稱，拜登政府將挨家挨戶為民眾打疫苗，強迫民眾接受並不需要的醫藥，「這是我這輩子見過最大的醜聞」。

雖然漢尼尼說詞改變，但福斯新聞網反對並質疑新冠疫苗的立場，依舊鮮明。

晨間新聞節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)主播基爾米德(Brian Kilmeade)19日在節目中說：「如果你沒打疫苗，那是你的選擇，如果你有打疫苗，跟我一樣，你就不必再戴口罩了。」他也說，聯邦政府的職責並不在於保護美國民眾，「那並非他們的工作，他們的工作並不是要保護任何人」。

某些衛生專家提出的「疫苗護照」(vaccine passports)建議，福斯新聞網主播群都曾表示反對，卡爾森還在節目中將「疫苗護照」比喻為強制種族隔離時期的「吉姆克勞法」(Jim Crow laws)。

不過，美國有線電視新聞網(CNN)19日報導，福斯新聞網正悄悄在辦公室設立類似疫苗護照機制，推出資安保密且自願參加的計畫，讓員工登記施打疫苗的進度。

疫苗 美國 疫情

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