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經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

編譯任中原／綜合外電
美國總統拜登。(美聯社)
美國總統拜登。(美聯社)

最新一期「經濟學人」雜誌指出，美國拜登政府上台後，在對中國政策上，一改前總統川普砲聲隆隆的作風，轉變成促使美國全面反中，塑造出一種敵對性政治體制之間的鬥爭，最後只會有贏家留下。美國在國內將厚植力量，在國外則與盟國聯手。

拜登的新主張之中，有許多領域相當合理，但細節卻包含了許多堪憂、且不太可能管用的內容。拜登似乎覺得他需要「珍珠港精神」，重新點燃國家意識。這是一項誤算，共和黨不太可能支持拜登在國內事務上的主張。

經濟學人指出，更糟的是，拜登把美中關係建構成一種「零合競賽」，向盟國宣揚這是民主與專制政治之間的鬥爭，而不尋求彼此共存。他高估了美國的影響力，也低估了會因此而流失掉多少潛在盟國。

中國即將成為全球最大經濟體，且以中國為最大貿易夥伴的國家數已是美國的近兩倍。德國必然要維繫與中國之間的經濟連繫。許多東南亞國家向美國尋求安全保障，同時視中國為繁榮的來源。如果強迫這些國家在美、中之間做出選擇，一些國家可能會選擇中國陣營。

經濟學人指出，拜登政府現在不應要求他國做出選擇，而必須設法爭取。他應該證明美國國內能夠繁榮，而且是促使世界經濟成功、開放的領導者。但拜登政府不專注於厚植美國的實力，反而是以中國威脅來強化他的國內施政主張。這些主張充滿了產業政策、政府干預、及計劃／控管色彩，與他要求中國放棄的做法不謀而合。拜登主張介入半導體、電池、稀土與關鍵藥品成分四大供應鏈；將利用補貼與法規，來確保就業與生產能留在美國境內。

經濟學人強調，如果美國想要反制中國，就應捍衛全球化，維護貿易與多邊體系，並在亞洲推動有關環保與數位貿易新協定。美國也應投入資金與影響力，來支持針對未來傳染病的疫苗計畫，數位支付系統，網路安全，以及基礎建設計畫，來與中國的「一帶一路」一爭高下，而不是抄襲中國的科技國家主義。

美國 中國 拜登

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