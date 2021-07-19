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美國小兒科學會：兩歲以上學童返校上課應全面戴口罩

記者顏伶如／綜合報導
美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)19日發表聲明指出，兩歲以上學童新學期返回教室上課時，應該全面戴口罩，不管是否已經接種新冠疫苗。圖為二年級學生戴口罩上課。(Getty Images)
美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)19日發表聲明指出，兩歲以上學童新學期返回教室上課時，應該全面戴口罩，不管是否已經接種新冠疫苗。圖為二年級學生戴口罩上課。(Getty Images)

美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)19日發表聲明指出，兩歲以上學童新學期返回教室上課時，應該全面戴口罩，不管是否已經接種新冠疫苗。美國疾病管制暨預防中心(CDC)本月稍早之前公布，已施打疫苗的學生今秋回到學校上課時，並不須要戴口罩。

聲明中說，兒童回到學校接受面對面教學是非常重要的，學校教職人員也應該全面戴口罩，這是對抗疫情的「多層保護策略」(layered approach)。

美國小兒科學會學校健康委員會主席奧里瑞( Sonja O'Leary)指出，學生返校上課應該放在第一優先，也要考慮到孩子們的朋友及老師，如果返校上課能夠安全進行，「我們全體都必須扮演一份角色」。

奧里瑞說，結合多層保護措施，包括疫苗、戴口罩、勤洗手等，將可確保每一個學生都可以安全地回到校園上課。

美國小兒科學會指出，全面要求學生戴考罩是有必要的，因為學生人口當中有極高比例並未施打疫苗，學校也很難分辨學生是否已接種疫苗，新型變種病毒的出現卻可能讓兒童之間更容易造成傳染。

目前12歲以上兒童與青少年在美國已可施打新冠疫苗，美國食品及藥物管理局(FDA)上周表示，12歲以下兒童的新冠疫苗使用緊急授權，最快可望在今年冬季中期通過。

美國小兒科學會在聲明中說，全面戴口罩的規定可以保護學生及教職人員，避免感受其他的呼吸道疾病，學生感染這些呼吸道疾病之後就必須在家休息，不能上學。

美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)1...
美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)19日發表聲明指出，兩歲以上學童新學期返回教室上課時，應該全面戴口罩，不管是否已經接種新冠疫苗。圖為一所學校五年級學生戴口罩上音樂課，且保持距離。(美聯社)

美國 疫苗 口罩

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