這裡是反恐監獄...拜登首度遣返關達那摩監獄一囚

古巴關達那摩監獄。(美聯社)

美國拜登 政府上台後，今天首度從位在古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay ）專門關押外籍恐怖主義嫌犯的美軍監獄 移出一位囚犯，使得這座監獄拘留總人數降至39人。

路透社報導，美軍關達那摩監獄在2001年911攻擊事件後設立，用來安置外籍嫌犯。這座監獄後來成為美國「反恐戰」執法過度象徵，獄中使用的嚴酷訊問方式被一些人士批評為形同刑求。

美國前總統川普（Donald Trump）4年任內並未將關達那摩監獄關閉，拜登（Joe Biden）選前則已承諾會這麼做。

今天移出的囚犯是56歲摩洛哥男子納塞（Abdul Latif Nasir），他從2002年關押至今，自2016年就已獲准釋放，今天他被遣返摩洛哥。

還留在關達那摩監獄的囚犯大多已拘押近20年，他們既未被起訴也未受到審判。

關達那摩監獄在美國前總統小布希（George W. Bush）任內設立，囚犯人數最高達約800。前總統歐巴馬（Barack Obama）任內關押人數已進一步減少，但他推動關閉監獄的努力主要因國會共和黨人反對而受阻。

美國法律仍禁止聯邦政府將任何關達那摩監獄囚犯移回美國本土。而即使美國國會目前由執政民主黨掌握過半席次，但多出的席位如此少，使得拜登若要進行相關修法，將面臨嚴峻挑戰，因為有些民主黨人可能也會反對。