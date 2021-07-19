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Delta變種病毒引發疫情復熾疑慮 道瓊早盤重挫逾500點

Delta變種病毒引發疫情復熾疑慮 道瓊早盤重挫逾500點

編譯林奕榮／綜合外電
美股19日早盤下跌，因市場擔心新冠疫情復熾拖累全球經濟成長。 美聯社
美股19日早盤下跌，因市場擔心新冠疫情復熾拖累全球經濟成長。 美聯社

美股三大指數19日早盤全面下跌，道瓊工業指數重挫逾500點，因投資人對新冠疫情復熾拖累全球經濟成長的疑慮引發賣壓，航空股跌勢最為慘重。

道瓊工業指數早盤重挫502點或1.5%，標普500指數下跌1.2%，那斯達克綜合指數跌1.2%；台積電ADR跌1.68％。

經濟重啟時受惠最多的類股，成為19日跌幅最大的輸家；皇家加勒比國際遊輪（Royal Caribbean）和聯合航空（United Airlines）股價均挫跌逾4%。美國10年期公債殖利率跌至5個月低點1.219%，因市場擔心經濟可能放緩。

7月以來，Delta變種病毒擴散已導致新冠疫情升溫，過去七天平均每日新增確診病例數在16日升至3萬例，遠高於一個月前的約1.1萬例。此外，全球各地的新冠病例數，也因Delta變種病毒而快速升高。

投資銀行奧本海默（Oppenheimer）的分析師史托茲福斯（John Stoltzfus）表示：「儘管經濟重啟讓就業和所得回升，消費者對通膨的疑慮，以及已接種疫苗的美國民眾新增確診病例數升高，可能在未來幾個月衝擊消費者信心。」

通膨疑慮上周已拖累美股，7月密西根大學消費者信心指數顯示，消費者認為未來一年物價將上漲4.8%；此外，美國6月消費者物價指數（CPI）顯示通膨年升5.4%，令投資人擔憂。

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