拜登上任6個月 「5關鍵數字」說明政績

美國總統拜登。（美聯社）

美國 總統拜登 1月就職，7月20日將在任滿6個月，有5個關鍵數字可定義他的政績。

■5.9%

美國在2020年4月疫情高峰期的失業率為14.8%，但到今年6月，根據美國勞工統計局的數據，失業率已降至5.9%，上月新增工作職位85萬個。經濟在5 月和4月也分別增加58萬3000個和26萬9000個工作職位。因此，6月的數字是疫後長期復甦的可喜跡象。

稍早在春季，外界擔心就業成長，以及拜登和民主黨 國會議鼓吹規模1.9兆美元援助計畫的有效性。但隨著防疫限制放寬和疫苗接種率增加，經濟明顯受益。

■60.3%

上任近六個月，FiveThirtyEight民意調查顯示，拜登的平均支持率為52.4%，感到不滿意的比例是42.5%，持穩於過去幾個月。但就處理疫情而言，拜登的支持率較高（即使在獨立人士和共和黨人當中也是如此）達60.3%，不支持率是31.6%。相較下，川普上任最初6個月的支持率為39%，不支持率55%，是前6個月時段最不受歡迎總統。

■1.612億人

根據疾病管制中心 （CDC)）的數據，截至7月18日，已有1億6123萬2483名美國人完整接種疫苗，占總人口的48.6%。有1億8603萬8501名美國人至少接受一劑疫苗，相當於總人口的56%。雖未能實現7月4日時至少接種一劑疫苗的人口比達70%的目標，但拜登正試圖尋找新方法來鼓勵接種，最近提出挨家挨戶宣傳的策略 。

■50

今年稍早，民主黨為贏得喬治亞州兩席參議員、重新取得參院控制權而激動萬分。但共和黨也擁有50個參院席位，民主黨的控制只能靠副總統賀錦麗打破僵局。

雖然民主黨能在參院通過幾乎所有內閣和政府重要職務人選，以及司法提名人，但仍必須對抗立法機關用來阻撓議事的冗長辯論。停止辯論需要至少60票。

民主黨目前迫切希望通過一項全面性的投票權法案，結束以鋸齒狀方法劃分選區以操縱選舉、擴大提前投票和缺席投票，並制定選民登記的國家標準等等措施。但共和黨籍亞利桑那州參議員曼欽(Joe Manchin)和席納瑪(Kyrsten Sinema)並未放棄他們阻撓議事的長期承諾，將繼續限制政府立法。

■3.5兆美元參院民主黨議員上周三就3.5兆美元的基礎設施法案達成協議，關注重點是托兒、教育和清潔能源等基設優先事項。該法案必須透過和解才能通過，共和黨卻已經以成本高昂，以及涉及與基設無關領域為由加以拒絕。利用預算協調程序，民主黨將能避免冗長辯論，以簡單多數通過該法案。現在可能是2022年期中選舉之前，民主黨推動大規模立法的最佳時機。

拜登預計美東時間19日上午11時30分就經濟復甦發表談話。