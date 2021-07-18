伊朗新政府上台前不談核 美譴責推卸僵局責任

美國國務院發言人普萊斯。(美聯社)

伊朗 官員日前表示，須等到新政府接手上任後才會與美國 重啟下一輪核談判。美國17日譴責伊朗推卸核子談判僵局的責任非常「無恥」，同時否認在交換囚犯一事上達成任何協議。

伊朗首席核子談判代表阿拉奇（Abbas Araqchi）稍早在推特上表示，下一輪在維也納的談判必須等到8月新的伊朗內閣上任，但也強調，只要美國和英國 不再把交換囚犯與核議題連結，便可盡快換囚。

自上一輪對話6月20日結束後，恢復2015年協議的的美伊間接對話便一直停滯，而阿拉奇的發言證實德黑蘭在新總統當選人萊希（Ebrahim Raisi）就職前，將不會重回談判桌。

阿拉奇推特寫道：「我們正在過渡期，正在進行民主權力交接。維也納會談顯然必須等待我們的新政府上台。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則認為，這些言論是為了推卸目前僵局的責任，做法非常無恥。

普萊斯表示：「只要伊朗做出所需的決定，我們已準備好重回維也納以完成雙方恢復『聯合全面行動方案』（JCPOA，通稱伊朗核子協議）的工作。」

美國前總統川普（Donald Trump）2018年宣布退出2015年核協議，而現任總統拜登（Joe Biden）正試圖恢復這項協議。

阿拉奇也敦促美國和英國別再將交換囚犯與核子協議掛鉤。「只要英美履行協議，各方的10名囚犯明天就能獲釋。」

對此普萊斯回覆表示：「關於被伊朗不當違反意願關押的美國人，這種談話讓我們看到的只是又一次想讓家屬燃起希望的殘忍企圖 ... 目前沒有任何協議。」

普萊斯補充說：「我們先前已透過維也納對話討論換囚問題，延後恢復對話於此毫無助益。雖然若能直接在維也納會談將更有助於獲得進展，但我們也準備好在此期間繼續針對換囚進行對話。」

伊朗關押少數伊朗裔美國人，這種逮捕雙重國籍者的作為被人權人士指控是企圖迫使他國讓步。伊朗否認這項指控。

伊朗先前表示，正進行對話，以確保因違反美國制裁令而被關在美國或其他國家監獄的伊朗囚犯能獲釋。

伊朗國家電視台5月曾報導，相關各國達成換囚協議，交換條件是解鎖伊朗因美國禁令在其他國家遭凍結的70億美元石油基金，美國則否認這項說法。

伊朗核談判僵局遭歐美官員歸咎於強硬派萊希當選總統，各界開始猜測若談判真的陷入死胡同，下一步該怎麼走。