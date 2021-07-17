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拜登控散布假訊息 臉書：白宮找代罪羔羊

編譯徐薏茹╱綜合17日電
全美接種率未達預定目標。 拜登政府認為社群媒體平台上充斥拒打疫苗的謠言滿天飛 ，要負責任，並點名臉書。但遭到臉書反駁。(美聯社)
全美接種率未達預定目標。 拜登政府認為社群媒體平台上充斥拒打疫苗的謠言滿天飛 ，要負責任，並點名臉書。但遭到臉書反駁。(美聯社)

拜登16日指控臉書網站上散播關於新冠疫苗的錯誤訊息是在「殺人」，並說只有未接種疫苗的族群當中還存在疫情，導致臉書做出反擊，稱白宮是在為疫苗接種率未達目標尋找替罪羔羊。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)15日表示，拜登政府已經標記要臉書移除的內容，「我們正在為臉書標記出散播不實訊息的問題貼文，我們與醫師及醫學專家合作，他們以精確的資訊受到歡迎，因此我們正在協助獲取可信的內容。」

聯邦公共衛生署長長辦公室14日發布名為「面對健康錯誤訊息」，內容建議社群媒體平台對反覆違反平台政策的用戶施加明確的後果，公衛署長莫西(Vivek Murthy) 15日表示錯誤訊息是公共衛生威脅。

臉書發言人告訴國家廣播公司(NBC)：「公衛署長私底下曾讚揚我們的工作，包括我們致力於通知人民COVID-19的資訊，他們知道自己在做什麼，白宮是在為沒有達成疫苗目標找代罪羔羊。」

「事實上有超過20億人在臉書上查看關於COVID-19及疫苗的權威訊息，比網際網路上的任何網站都還要多人，也有超過330萬的美國人利用我們的疫苗查找工具來查詢如何接種疫苗，事實顯示臉書正在協助拯救生命。」

早在2020年1月，臉書的第三方事實查證團隊就已經與全球健康專業人士合作，審查並揭露關於新冠病毒的錯誤訊息；臉書4月19日的一則貼文顯示：「我們已移除1200萬多則關於COVID-19和疫苗的內容。」臉書另外以真人審查及人工智慧工具來移除及查核包括旗下平台Instagram上與COVID-19及疫苗相關的不實訊息，並且與聯邦疾病控制與預防中心(CDC)、世界衛生組織(WHO)及其他地方衛生部門合作，分享疫情相關資訊。

不過批評人士也指控臉書為質疑疫苗及COVID-19的聲音提供一個平台。

臉書 疫苗 白宮

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