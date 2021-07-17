福斯女主播照片遭盜用 登色情網站卻無「法」管

福斯新聞網(Fox News)費城地方台主播凱倫、赫普。(取自臉書)

福斯新聞網(Fox News)費城地方台主播凱倫‧赫普(Karen Hepp)十多年前在紐約 曼哈頓雜貨店購物時，被監視器拍下的影像遭人惡意移植，她的合成影像出現在臉書 上的交友軟體廣告、壯陽廣告、甚至海外色情片網站等，然而類似的受害事件卻難以解決。

根據通訊規範法(Communications Decency Act)第230條，若第三方(如廣告商或評論人)在網路上發布誹謗、猥褻等具攻擊性的內容，該平台供應商享有豁免權；舉例來說，若有人在臉書上發表誹謗言論，或者廣告商未經授權盜用他人影像，臉書無需對此負責。

福斯新聞網主播凱倫‧赫普被盜用的圖片。(賓州東區聯邦法院提供)

福斯新聞網主播凱倫‧赫普被盜用的圖片(右上)，被交友App用作宣傳照。(賓州東區聯邦法院提供)

赫普的律師費曼(Samuel Fineman)去年2月對臉書、Reddit、Imgur等網站提起訴訟，然而聯邦第三巡迴上訴法院援引第230條法規，並做出有利於這些網站及廣告商的判決，雖然訴訟中的被告皆已撤下赫普的照片，但這些照片不見得會永遠消失；費曼表示這就像是打地鼠遊戲，源源不絕地冒出來。

拜登 及前總統川普皆曾公開反對通訊規範法案第230條，尤其此法條適用於科技巨頭。

表面上來看，公民基於誹謗、侵犯隱私、作為商業用途而侵犯公開權此三項原則，得以阻止網站使用未經授權的影像，因其涉及版權及智慧財產權，赫普和她的律師以第三項原則提出訴訟，指這些照片未經赫普允許被用於色情及非法用途。

電視台女主播的影像透過社群媒體被濫用卻無法制止，凸顯出通訊規範法的漏洞。(美聯社)

費曼表示：「這項訴訟的基礎是她的照片被用於商業用途，用來銷售產品及讓網站獲利。」

然而費曼認為除非修正通訊規範法案第230條，否則類似的受害事件只會越來越頻繁，「情況越來越糟，因為這些網站越來越大膽，第230條法規已經演變成保護這些網站的盾牌，以生活受到侵擾的人犧牲為代價，通常人們甚至不知道他們的臉被使用。」

赫普說：「這已經成為公共議題，大家知道我無法阻止，就連觀眾都覺得這是不對的，事實上我得到來自各地的支持。」