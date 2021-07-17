是否應追加第三劑？科學與臨床界激烈爭論

全球新冠肺炎病例快速增加，是否需追加第三劑疫苗來維持防護力，已引發熱烈討論。 路透

全球新冠肺炎病例快速增加，是否需要追加第三劑疫苗 來維持防護力，已在科學與臨床界引發爭辯。

本周以色列政府率先批准，對本身就有宿疾的成年人，施打第三劑輝瑞 ／BNT疫苗，也有其他國家正在考慮是否跟進。

但追打疫苗是否能對Delta病毒產生長期免疫能力，在科學上迄無定論；世界衛生組織（WHO）也不贊成這種作法，何況全世界低所得國家還有數十億民眾連第一劑疫苗都沒得打。

洛克菲勒基金會總裁夏赫預料，未來確有必要追打疫苗，因為新冠病毒未來可能就像流感一樣，每年都需要打疫苗。他表示，「對全世界施打疫苗並非一次性的任務」。

但現在是否就必須追打，情況仍不明確。英格蘭公共衛生署5月發表的研究發現，接種兩劑輝瑞／BNT疫苗者，對重症（需住院者）的防護率達96%；對於Delta病毒引發的有症狀新冠肺炎，防護率為88%，對Alpha病毒的防護率則為93%。

WHO秘書長譚德塞表示，一些國家及地區正在訂購大量第三劑疫苗，而許多其他國家尚未取得足夠的疫苗給醫療工作人員及最脆弱者施打。

各大疫苗廠都表示，完成注射之後預料至少能提供6-12個月的免疫期。嬌生 公司（J & J）本周指出，初步結果顯示接種單劑嬌生疫苗者，在八個月之內能有很強的免疫反應，包括對Delta病毒。

其他研究則顯示，多種現有疫苗的免疫反應期更長。華盛頓大學研究人員6月時發現，輝瑞與莫德納生產的mRNA疫苗能產生「持久的（persistent）」免疫效果，而得過新冠肺炎者再接種疫苗則免疫反應更強。

美國阿拉巴馬大學伯明翰分校全球衛生副院長薩格表示，追打疫苗的理由是新種病毒不斷出現，使疫苗的免疫效應不再能夠覆蓋，但現在還未看到這種情況，而且接種疫苗者的重症病例並未大量增加。

但各大疫苗廠顯然贊成儘快追打，尤其是輝瑞與莫德納，分析師並預估單單這兩家廠商就能獲得數百億美元的營收。輝瑞上周表示，計劃於8月就向美國食品藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權，提供第三劑疫苗。這項聲明立即引起FDA與疾病管制署（CDC）的強力反彈，並發表聯合聲明指出，完成疫苗接種者「目前不須追加劑」；「當科學證明有此必要時，我們才會準備追打」。

英國政府成立的疫苗接種與免疫聯合委員會最近發出初步建議，表示最易染病者將於今年秋天再接種疫苗，特別是高齡者。至於是否正式授權施打第三劑疫苗，將視目前對免疫保護期所做的各項研究結論而定。倫敦帝國學院傳染病學專家法尼表示，由於英國疫苗供給充裕，因此追打第三劑是「合乎實際」的作法。

英國已有三分之二的成年人完成兩劑接種，且政府今年初已向輝瑞加訂，並向諾瓦瓦克斯及嬌生公司增購疫苗。歐盟也在為第三劑做準備，已訂購18億劑輝瑞疫苗，將於今年底到2023年期間陸續到貨。