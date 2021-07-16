我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台生產這組美玩具 原價25美元 為何售價變2.8萬美元？

二手車市太瘋狂 俄州車商：這批40輛 還沒入店就被訂光

6亞太裔議員致函同僚 與其說「中國不道德」不如這樣講

記者張文馨／華盛頓報導
美國國會亞太裔黨團主席趙美心等六人16日致函全體聯邦眾議員，提醒他們負責任地談論美中關係，避免在美中關係緊張之際還出現仇外或針對亞裔美國人的種族主義言論。（Getty Images）
美國國會亞太裔黨團主席趙美心等六人16日致函全體聯邦眾議員，提醒他們負責任地談論美中關係，避免在美中關係緊張之際還出現仇外或針對亞裔美國人的種族主義言論。（Getty Images）

華盛頓郵報報導，美國國會亞太裔黨團（CAPAC）主席趙美心（Judy Chu）等六人16日致函全體聯邦眾議員，提醒他們負責任地談論美中關係，避免在美中關係緊張之際還出現仇外或針對亞裔美國人的種族主義言論。

這封信提醒國會議員謹守針對中國共產黨的界線，勿將中國及其人民一概而論；信中舉例，若要談人權問題，與其說「中國不道德」，更適合說「中國共產黨在壓迫自己子民的人權上是有罪的。」議員們在談話時更應避免如前總統川普及其隨扈，脫口「中國病毒（Chinese Virus）」，應稱為「新冠病毒」。

趙美心表示，美中地緣競爭越發激烈，烘托美國國內的反亞裔情緒和仇恨事件高漲；當議員們聚焦美國安全和經濟利益，對抗中國政府時，應克制避免出現仇外與對亞裔美國人的種族主義言論。

除了趙美心，亞太裔黨團第一副主席孟昭文（Grace Meng）、第二副主席高野（Mark Takano）、國會進步黨團主席賈亞帕(Pramila Jayapal)、華裔眾議員劉雲平（Ted Lieu）、韓國裔眾議員金安迪（Andy Kim，音譯），與眾議員斯特里克蘭（Marilyn Strickland）均落款署名。

報導也提到，共和黨眾議員紐豪斯（Dan Newhouse）提出一項法律修正案，禁止中國大陸政府及其附屬機構購買美國農田。

紐豪斯引用聯邦數據指，中國政府透過81名投資者，在2019年買下超過77.6公頃的美國農田，影響美國食物供應，並稱這是美國國安的立即威脅。

亞太裔黨團為此和紐豪斯展開辯論，紐豪斯最初的草案甚至規定所有中國公民都不得購買美國農田，其中就包括還未成為美國公民的移民。

不只紐豪斯這麼想，美國前副總統潘斯（Mike Pence）14日在智庫演說也提到類似觀點，他說，在攸關美國民生和國家安全的領域，盡快完成美中經濟脫鉤，禁止中方投資美國農田、運輸管線與發電廠，拜登政府應增加禁止投資美國的中企名單。

孟昭文質疑這項立法只針對中國，而非其他也對美國懷抱敵意的國家，例如伊朗與俄羅斯。

趙美心表示，國會議員對於自身措辭更應謹慎，當他們熱切表達可以對中國大陸做些什麼的時候，不要替仇外主義煽風點火。

在川普不斷怪罪中國的疫情期間，仇視亞裔美國人的事件增加。「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）組織統計，自疫情大流行以來，已有超過7000起的亞裔仇恨事件，這還只是組織掌握到的數字，實際上可能還有更多未公開；其中三分之二是言語騷擾，肢體攻擊約13%。

美國公民 中國 亞裔

上一則

二手車市太瘋狂 俄州車商：這批40輛 還沒入店就被訂光

延伸閱讀

「住房是人權」 孟昭文國會提案

「住房是人權」 孟昭文國會提案
孟昭文賀3女將民主黨初選獲勝

孟昭文賀3女將民主黨初選獲勝
護照申領大延遲 孟昭文提醒暑期出國要注意

護照申領大延遲 孟昭文提醒暑期出國要注意
紐約市議員選舉…孟昭文賀黃敏儀勝利 楊愛倫維持信心

紐約市議員選舉…孟昭文賀黃敏儀勝利 楊愛倫維持信心

熱門新聞

「微軟」創辦人比爾蓋茲(右)上周末在一場問答活動上，為與妻子梅琳達‧蓋茲離婚而自責，並曾一度哽咽。結婚27年的蓋茲夫婦2017年4月被捕捉到的這個畫面已成追憶。(美聯社)

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

2021-07-13 20:01
西雅圖女醫師把尿布丟入機艙廁所垃圾桶遭到禁飛黑名單。美聯社

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

2021-07-13 12:05
加州通過3500萬美元的基本收入法案，每月將無條件提供生活支票給當地居民。（路透）

全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元

2021-07-15 23:31
明尼蘇達州凱勒爾湖(Keller Lake)出現被放生後體積異常變大的巨無霸金魚，嚴重影響水質及湖中生態。圖取自勃恩斯維爾市政府(City of Burnsville)推特帳號

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

2021-07-12 10:20
密蘇里州一對夫婦，遲遲未接種新冠疫苗，結果雙雙染疫。(臉書圖片)

密蘇里州疫情惡化…夫婦稱「打疫苗非優先考量」 雙雙染疫

2021-07-09 22:41
Delta變種病毒的入侵，使全美的新增確診病例數字，已連續四天破2萬例；圖為佛州民眾在等待接受病毒檢測。(Getty Images)

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

2021-07-10 23:08

超人氣

更多 >
全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元

全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元
譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出
蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

美眾院外委會通過抗中「老鷹法案」 台駐美代表處有望正名

美眾院外委會通過抗中「老鷹法案」 台駐美代表處有望正名
打敗紐約、京都…CNN評選「世界最美街道」在成都錦里

打敗紐約、京都…CNN評選「世界最美街道」在成都錦里