6亞太裔議員致函同僚 與其說「中國不道德」不如這樣講

美國國會亞太裔黨團主席趙美心等六人16日致函全體聯邦眾議員，提醒他們負責任地談論美中關係，避免在美中關係緊張之際還出現仇外或針對亞裔美國人的種族主義言論。（Getty Images）

華盛頓郵報報導，美國國會亞太裔黨團（CAPAC）主席趙美心（Judy Chu）等六人16日致函全體聯邦眾議員，提醒他們負責任地談論美中關係，避免在美中關係緊張之際還出現仇外或針對亞裔 美國人的種族主義言論。

這封信提醒國會議員謹守針對中國 共產黨的界線，勿將中國及其人民一概而論；信中舉例，若要談人權問題，與其說「中國不道德」，更適合說「中國共產黨在壓迫自己子民的人權上是有罪的。」議員們在談話時更應避免如前總統川普及其隨扈，脫口「中國病毒（Chinese Virus）」，應稱為「新冠病毒」。

趙美心表示，美中地緣競爭越發激烈，烘托美國國內的反亞裔情緒和仇恨事件高漲；當議員們聚焦美國安全和經濟利益，對抗中國政府時，應克制避免出現仇外與對亞裔美國人的種族主義言論。

除了趙美心，亞太裔黨團第一副主席孟昭文（Grace Meng）、第二副主席高野（Mark Takano）、國會進步黨團主席賈亞帕(Pramila Jayapal)、華裔眾議員劉雲平（Ted Lieu）、韓國裔眾議員金安迪（Andy Kim，音譯），與眾議員斯特里克蘭（Marilyn Strickland）均落款署名。

報導也提到，共和黨眾議員紐豪斯（Dan Newhouse）提出一項法律修正案，禁止中國大陸政府及其附屬機構購買美國農田。

紐豪斯引用聯邦數據指，中國政府透過81名投資者，在2019年買下超過77.6公頃的美國農田，影響美國食物供應，並稱這是美國國安的立即威脅。

亞太裔黨團為此和紐豪斯展開辯論，紐豪斯最初的草案甚至規定所有中國公民都不得購買美國農田，其中就包括還未成為美國公民 的移民。

不只紐豪斯這麼想，美國前副總統潘斯（Mike Pence）14日在智庫演說也提到類似觀點，他說，在攸關美國民生和國家安全的領域，盡快完成美中經濟脫鉤，禁止中方投資美國農田、運輸管線與發電廠，拜登政府應增加禁止投資美國的中企名單。

孟昭文質疑這項立法只針對中國，而非其他也對美國懷抱敵意的國家，例如伊朗與俄羅斯。

趙美心表示，國會議員對於自身措辭更應謹慎，當他們熱切表達可以對中國大陸做些什麼的時候，不要替仇外主義煽風點火。

在川普不斷怪罪中國的疫情期間，仇視亞裔美國人的事件增加。「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）組織統計，自疫情大流行以來，已有超過7000起的亞裔仇恨事件，這還只是組織掌握到的數字，實際上可能還有更多未公開；其中三分之二是言語騷擾，肢體攻擊約13%。